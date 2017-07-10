БПП збереться ввечері поговорити про недоторканість Розенблата

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Понеділок, 10 липня 2017, 13:09

Ввечері в понеділок фракція БПП обговорить позицію щодо шести подань генеральної прокуратури на зняття недоторканності народних депутатів.

Про це у понеділок в кулуарах Ради заявив голова фракції Артур Герасимов.

"Ми висловили ініціативу розглядати це питання в четвер. Що стосується нашої позиції по цих поданнях - у нас ввечері відбудеться фракція, ми це питання обговоримо", - сказав він.

Водночас на запитання УП Герасимов зазначив, що не бачив фільму НАБУ про хабарництво депутата Борислава Розенблата, оскільки був зайнятий.

"Ці матеріали подивилися наші депутати, багато хто з них засуджують дії нашого нардепа", - сказав він.

Водночас він зауважив, що фракція вирішуватиме свою позицію щодо недоторканності Розенблата без участі президента.

Як відомо, 7 липня комітет Регламентний комітет ВР підтримав подання ГПУ на зняття недоторканності з депутата від фракції БПП Борислава Розенблата та направив цей висновок Верховній Раді.

Антикорупційні органи звинувачують Розенблата в тому, що він і депутат з фракції "Народний фронт" Максим Поляков вимагали хабар від компанії-нерезидента за видобуток бурштину в Україні.

Роман Кравець, УП

Теми: Верховна Рада БПП недоторканність
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