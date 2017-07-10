Поляков і Пинзеник обідали разом через день після комітету по недоторканності

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Понеділок, 10 липня 2017, 14:37

В.о. голови регламентного комітету Павло Пинзеник та депутат Максим Поляков, якого цей комітет захистив від подання Генпрокуратури, вечеряли разом у неділю.

Відповідне фото надійшло "Українській правді" від читачів, також його опублікувала депутат БПП Світлана Заліщук у своєму Facebook.

"І як вони збираються знімати недоторканність одне з одного?" – навела Залщук коментар дописувача, який надіслав їй це фото. 

 

Це "фото п'ятничного обіду в. о. керівника регламентного комітету і одного з фігурантів розслідування НАБУ Полякова в Арені". За інформацією УП, це заклад "The Burger".

Як відомо, у четвер регламентний комітет вирішив, що подання "є законним і вмотивованим, однак недостатньо обґрунтованим з точки зору доказової бази".

"Крім того, Комітет висловлює обґрунтовані застереження щодо можливого зловживання владою службовими повноваженнями в частині проведення оперативно-розшукових дій та негласних слідчих (розшукових) дій", - йшлося в рішенні комітету.

Пинзеник і Поляков є депутатами фракції Народний фронт. Також вони обоє входять до так званої "групи Мартиненка".

Поляков і Пинзеник були серед депутатів і міністрів, які брали Мартиненка на поруки у квітні, коли Солом'янський райсуд Києва ухвалив відповідне рішення.

Українська правда

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