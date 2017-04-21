Мартиненко – вже в суді, міністри від "НФ" готові взяти його на поруки
Екс-нардепа Миколу Мартиненка вже доставили до Солом’янського райсуду Києва який має обрати йому запобіжний захід.
Підтримати екс-нардепа приїхали міністри та народні депутати від "Народного фронту". Зокрема, під судом були помічені міністр молоді і спорту Ігор Жданов, міністр освіти Лілія Гриневич, народні депутати Павло Пинзеник, Георгій Логвинський, міністр інфраструктури Володимир Омелян.
Фактично всі вони заявили, що готові взяти Мартиненка на поруки.
Микола Мартиненко в дворику суду спілкується з депутатом Павлом Пинзенником pic.twitter.com/8he1tiHL6n— Serhii Andrushko (@S_Andrushko) April 21, 2017
Також під будівлею суду зібралося багато журналістів.
Мартыненко в этом микроавтобусе pic.twitter.com/vW3IxHyqGt— Kristina Berdynskykh (@berdynskykh_k) April 21, 2017
Як відомо, Спеціалізована антикорупційна прокуратура проситиме суд взяти екс-нардепа Миколу Мартиненка під варту на 60 діб, з альтернативою застави в 300 мільйонів гривень.
Екс-нардепа Миколу Мартиненка затримали за підозрою у розтраті грошей держпідприємства "СхідГЗК".
Досудове розслідування встановило, що в період з 2013 року по 2016 рік злочинна організація у складі службових осіб ДП "Східний гірничо-збагачувальний комбінат", службових осіб "STEUERMANN Investitions und Handelsgesellschaft mbH", а також групи осіб, які мали контроль над вказаними підприємствами, у тому числі Мартиненко, вчинила розтрату коштів ДП "СхідГЗК".
Розтрата відбулася внаслідок неправомірного укладення та подальшого виконання контракту купівлі-продажу уранового концентрату для ДП "СхідГЗК" через австрійську компанію-посередника STEUERMANN.
"Державне підприємство, яке не мало права оголошувати конкурс на придбання урану, його провело. Виграла австрійська фірма, яка цей уран не видобувала. Гроші були перераховані з ДП в Австрію фірмі, бенефіціарами якої є наші підозрювані", – пояснював керівник САП.
Сума збитків завданих державі оцінюється в 17,28 млн. дол. США.
За вчинення злочинів, інкримінованих Мартиненку, йому загрожує покарання у вигляді ув'язнення на термін від 8 до 12 років. У цій же справі детективи НАБУ затримали колишнього голову наглядової ради Одеського припортового заводу Сергія Перелому у справі завдання збитків ДП "СхідГЗК".
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Українська правда