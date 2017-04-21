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Мартиненко – вже в суді, міністри від "НФ" готові взяти його на поруки

П'ятниця, 21 квітня 2017, 15:28

Екс-нардепа Миколу Мартиненка вже доставили до Солом’янського райсуду Києва який має обрати йому запобіжний захід.

Підтримати екс-нардепа приїхали міністри та народні депутати від "Народного фронту". Зокрема, під судом були помічені міністр молоді і спорту Ігор Жданов, міністр освіти Лілія Гриневич, народні депутати Павло Пинзеник, Георгій Логвинський, міністр інфраструктури Володимир Омелян.

Фактично всі вони заявили, що готові взяти Мартиненка на поруки.

 
Гриневич, Пинзеник, Омелян та Жданов готові взяти Мартиненка на поруки
Фото Євгена Будерацького

Також під будівлею суду зібралося багато журналістів.

Як відомо, Спеціалізована антикорупційна прокуратура проситиме суд взяти екс-нардепа Миколу Мартиненка під варту на 60 діб, з альтернативою застави в 300 мільйонів гривень.

Екс-нардепа Миколу Мартиненка затримали за підозрою у розтраті грошей держпідприємства  "СхідГЗК".

Досудове розслідування встановило, що в період з 2013 року по 2016 рік злочинна організація у складі службових осіб ДП "Східний гірничо-збагачувальний комбінат", службових осіб "STEUERMANN Investitions und Handelsgesellschaft mbH", а також групи осіб, які мали контроль над вказаними підприємствами, у тому числі Мартиненко, вчинила розтрату коштів ДП "СхідГЗК".

Розтрата відбулася внаслідок неправомірного укладення та подальшого виконання контракту купівлі-продажу уранового концентрату для ДП "СхідГЗК" через австрійську компанію-посередника STEUERMANN.

"Державне підприємство, яке не мало права оголошувати конкурс на придбання урану, його провело. Виграла австрійська фірма, яка цей уран не видобувала. Гроші були перераховані з ДП в Австрію фірмі, бенефіціарами якої є наші підозрювані", – пояснював керівник САП.

Сума збитків завданих державі оцінюється в 17,28 млн. дол. США.

За вчинення злочинів, інкримінованих Мартиненку, йому загрожує покарання у вигляді ув'язнення на термін від 8 до 12 років. У цій же справі детективи НАБУ затримали колишнього голову наглядової ради Одеського припортового заводу Сергія Перелому у справі завдання збитків ДП "СхідГЗК".

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Українська правда

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Теми: Мартиненко
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