Омелян ініціює звільнення керівника аеропорту "Бориспіль"

Міністр інфраструктури Володимир Омелян у середу внесе на розгляд Кабінету міністрів подання про звільнення керівника аеропорту "Бориспіль" Павла Рябікіна.

Про це "Українській правді" повідомив міністр.

На запитання, чи ініціюватиме він зміну керівництва аеропорту "Бориспіль" через непідписання договору з лоукостером Ryanair, Омелян відповів: "Так, завтра внесу на Кабмін подання про його звільнення".

Як повідомлялося, у понеділок Ірландська авіакомпанія-лоукостер Ryanair скасувала запланований вихід на український ринок.

"Ryanair оголошує, що скасовує свій запланований прихід в Україну після того, як київський аеропорт не виконав угоду, досягнуту в Міністерстві інфраструктури з посадовими особами аеропорту та нинішнім генеральним директором аеропорту паном Рябікіним у березні цього року", - пояснила своє рішення компанія.

Лоукост-компанія запропонувала всім клієнтам, які вже купили квитки на оголошені рейси з/до України, зв'язатися з нею поштою для повернення сплачених коштів.

Міністр інфраструктури Володимир Омелян натякає, що глава спостережної ради "Міжнародних авіаліній України" Арон Майберг винуватий у тому, що авіакомпанія-лоукостер Ryanair скасувала запланований вихід на український ринок.

Керівник львівського аеропорту імені Данила Галицького Тетяна Романовська покладає провину за зрив польотів лоу-костера "Ryanair" в Україну на голову київського аеропорту "Бориспіль" Павла Рябікіна.

Керівник аеропорту Бориспіль Павло Рябікін нагадує, що аеропорт "Жуляни" також не зміг домовитися з лоу-костом Ryanair.

"Почитав багато відгуків по ситуації з Райаном, питання до тих, хто схиляється до теорії змови Бориспіль-МАУ-Коломойський. А що власне сталося в Жулянах? Увімкніть логіку! Два місяці переговорів і той же результат!" - вважає він.

Олег Твердь, для УП