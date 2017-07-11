В аеропорту "Львів" не хочуть втрачати "Ryanair" через "Бориспіль"

Керівник львівського аеропорту імені Данила Галицького Тетяна Романовська покладає провину за зрив польотів лоу-костера "Ryanair" в Україну на голову київського аеропорту "Бориспіль" Павла Рябікіна.



Про це вона написала у Facebook, повідомляє "Інтерфакс-Україна".



"Керівник аеропорту "Бориспіль", отримавши такі карти в руки.... маючи шанс з нічого зробити щось і... просто вирішує: нікому не треба додаткових коштів, пасажирів, рейсів, заробітків... який там фінплан", – зазначила Романовська в закритому пості.



"Пасажир Ryanair у 2017 році мав бути понад план. А на наступний рік плановий пасажиропотік вже було ним озвучено. "Бориспіль" має додаткову порожню інфраструктуру терміналу "F" і "В" саме для лоу-костів. Shame on them", – заявила вона.



Романовська повідомила, що звернулася до голів області та міста, депутатів і бізнес-структур по підтримку у цьому питанні.



"Чому Львів повинен бути заручником Києва? Чому українці повинні почуватися вдома, ніби в гостях?", – заявила вона.



"Аеропорт "Львів" усе одно рухається вперед і має кілька запасних планів, але немає гіршого почуття, ніж сум від відчуття втрачених можливостей, свободи вибору, особливо коли вони були і ще так близько. Але надія ще все ж таки є", – додала керівник аеропорту.



Як відомо, увечері 10 липня "Ryanair" оголосив про скасування свого заходу в Україну: нібито аеропорт "Бориспіль" порушив угоду, досягнуту в березні. На думку головного комерційного директора "Ryanair" Девіда О'Брайена, "Бориспіль" обрав захист авіакомпаній із високими тарифами, включаючи "Міжнародні авіалінії України".



Компанія запропонувала всім клієнтам, які вже купили квитки на оголошені рейси з/до України, зв'язатися з нею поштою для повернення сплачених коштів.



Рябікін же заявляв, що "Ryanair" висунув "Борисполю" вимоги по польотах до Києва, які не відповідають українському законодавству. Він відмовився підписувати договір з лоу-костером до зняття всіх розбіжностей.



Міністр інфраструктури України Володимир Омелян звинуватив "Бориспіль" і МАУ в зриві роботи "Ryanair" в Україні.



Свого часу Міхеїл Саакашвілі, керуючи Одеською областю, звинувачував МАУ в монополії, а Державіа у блокуванні запуску дешевших рейсів в Україні.