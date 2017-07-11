В БПП запевняють, що Ryanair зайде в Україну

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Вівторок, 11 липня 2017, 12:29

Заступник глави фракції БПП Ігор Кононенко переконує, що аеропорт "Бориспіль" і Мінінфраструктури зуміють домовитись із авіакомпанією Ryanair про початок польотів з України.

Про це він заявив у вівторок у Верховній Раді, відповідаючи на питання УП.

За словами Кононенка, він знає позицію і міністра Володимира Омеляна і директора "Борисполя" Рябікіна.

"Я знаю їхні позиції. Зараз міністр і директор Борисполя обмінялись політичними заявами, але я думаю, що робота продовжиться", - сказав Кононенко.

За його словами, президентська партія переконана, що Україні потрібні лоу-кости.

"Нам принципово важливо, щоб лоу-кости заходили в країну. Щодо RyanAir, то там питання чисто математичне - є ймовірність збитків аеропорту у 2 мільярди гривень цього року, якщо він піде на умови компанії",- розповів Кононенко.

"Але я думаю, що згода буде. Можливо, через тиждень-два, можливо за місяць, але ця компанія зайде в Україну",- додав він.

Як відомо, Ірландська авіакомпанія-лоукостер Ryanair скасувала запланований вихід на український ринок.

У той же час Омелян і Рябікін вважаються близькими саме до Кононенка.

Роман Романюк, УП

Теми: БПП Кононенко Бориспіль авіа
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