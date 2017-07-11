Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В БПП уверяют, что Ryanair зайдет в Украину

Вторник, 11 июля 2017, 12:29

Заместитель главы фракции БПП Игорь Кононенко утверждает, что аэропорт "Борисполь" и Мининфраструктуры смогут договориться с авиакомпанией Ryanair о начале полетов из Украины.

Об этом он заявил во вторник в Верховной Раде, отвечая на вопрос УП.

По словам Кононенко, он знает позицию и министра Владимира Омеляна и директора "Борисполя" Рябикина.

"Я знаю их позиции. Сейчас министр и директор Борисполя обменялись политическими заявлениями, но я думаю, что работа продолжится", - сказал Кононенко.

По его словам, президентская партия убеждена, что Украине нужны лоу-косты.

"Нам принципиально важно, чтобы лоу-косты заходили в страну. По Ryanаir, то там вопрос чисто математический - вероятность убытков аэропорта в 2 миллиарда гривен в этом году, если он пойдет на условия компании", - рассказал Кононенко.

"Но я думаю, что согласие будет. Возможно, через неделю-две, возможно через месяц, но эта компания зайдет в Украину", - добавил он.

Как известно, Ирландская авиакомпания-лоукостер Ryanair отменила запланированный выход на украинский рынок.

В то же время Омелян и Рябикин считаются близкими именно к Кононенко.

Роман Романюк, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: БППКононенкоБориспольавиа
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

СБУ взялась разобраться, кто прослушивал и следил за представителями Bihus.Info

Стефанчук рассказал, какие замечания к законопроекту по мобилизации Рада передала в Кабмин

Сбитый за 9 км шахед: Украина впервые успешно применила "гибридную" ПВО - Минстратегпром

Медведев заявил, что Россия никогда не отстанет от Украины

видеоВ Башкортостане ОМОН разгоняет многотысячный протест

обновленоБизнесмену Гринкевичу в СИЗО объявили новое подозрение

Все новости...
БПП
Экс-нардепа "Блока Петра Порошенко" поймали на взятке – ГБР
Мультиварки, теннис и тренажеры: Минюст улучшил условия в СИЗО и тюрьмах
Экс-нардеп от БПП нагрел государство на сотни тысяч – САП
Последние новости
16:31
В Евпаторийском районе оккупированного Крыма были слышны взрывы 
16:25
Румынские фермеры продолжают блокаду двух КПП на границе с Украиной, несмотря на соглашение с правительством
16:24
Омбудсмен назвал три пункта законопроекта о мобилизации, которые противоречат Конституции
16:23
"Укрнафта" показала сумму уплаченных в 2023 году налогов
16:16
Международный комитет выступил против цензуры художников, поддерживающих палестинский народ
16:13
Артсистемы как в НАТО, более дешевые FPV и самодельная ПВО: Камышин рассказал о производстве в Украине 
16:11
Вечная жизнь человека: последние научные и технологические открытия
15:37
В США одобрили генную терапию от лауреаток "Нобелевки" для лечения редкой болезни крови
15:30
СБУ взялась разобраться, кто прослушивал и следил за представителями Bihus.Info
15:29
Вакцинация против COVID-19 спасла более 1,4 миллиона жизней в Европе - ВОЗ
Все новости...
Реклама: