Рада не зняла недоторканність з Дейдея

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Вівторок, 11 липня 2017, 17:00

Верховна Рада не дала згоду на притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата від "Народного фронту" Євгена Дейдея, якого підозрюють у незаконному збагаченні.

"За" проголосували 192 народних депутати.

 

На засіданні зокрема заслухали самого Дейдея, який попросив дозволу виступати російською та заявив, що вважає справу проти себе політично мотивованою і закликав народних депутатів визначатися особисто "по совісті і по закону".

Генеральний прокурор Юрій Луценко у своєму виступі ще раз наголосив на достатній доказовості для оголошення підозри та обгрунтованості подання щодо зняття недоторканності з Дейдея.

В. о голови регламентного комітету Павло Пинзеник нагадав, що комітет визнав недостатньо обгрунтованим  та невмотивованим відповідне подання Генпрокуратури.

На думку комітету, негласні слідчо-розшукові дії проводилися з порушенням законодавства, зокрема нібито було порушено таємницю телефонних розмов Дейдея.

"Вас прослуховують, вас записують на відео", – застерігав народних депутатів перед голосуванням Пинзеник.

Доповнюється…

Теми: недоторканність Верховна Рада Генпрокуратура
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