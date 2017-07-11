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Рада не зняла недоторканність з Дейдея

Вівторок, 11 липня 2017, 17:00
Рада не зняла недоторканність з Дейдея
Olga Vitak

Верховна Рада не дала згоду на притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата від "Народного фронту" Євгена Дейдея, якого підозрюють у незаконному збагаченні.

"За" проголосували 192 народних депутати. Таким чином подання вважається відхиленим.

 

На засіданні зокрема заслухали самого Дейдея, який попросив дозволу виступати російською та заявив, що вважає справу проти себе політично мотивованою і закликав народних депутатів визначатися особисто "по совісті і по закону".

Генеральний прокурор Юрій Луценко у своєму виступі ще раз наголосив на достатній доказовості для оголошення підозри та обгрунтованості подання щодо зняття недоторканності з Дейдея.

В. о голови регламентного комітету Павло Пинзеник нагадав, що комітет визнав недостатньо обгрунтованим  та невмотивованим відповідне подання Генпрокуратури.

На думку комітету, негласні слідчо-розшукові дії проводилися з порушенням законодавства, зокрема нібито було порушено таємницю телефонних розмов Дейдея.

"Вас прослуховують, вас записують на відео", – застерігав народних депутатів перед голосуванням Пинзеник.

Також застереження щодо вказаного подання висловив народний депутат від "Батьківщини" Ігор Луценко.

"Це подання слугує лише одній меті: щоб ми не дізналися про підстави і джерела, з яких пан Дейдей міг би збагатитися. А саме в 2014 році шляхом службової підробки за сприяння міністра внутрішніх справ Арсена Авакова його було зроблено народним депутатом України в той час, як він мусив добувати умовний термін за пограбування. Про це ми не чули і не бачили в цьому поданні", – сказав він.

Як видно із результатів голосування, оприлюднених на сайті парламенту, попри декларовані раніше заяви фракцій БПП та "Народного фронту" про одностайність підтримання подань на зняття депутатського імунітету, внесених Генпрокуратурою, "проти" голосували нардепи БПП Бронзович і Лубинець (ще 6 утрималися) а також Павло Пинзеник із "Народного фронту" (ще 4 його колег по фракції утрималися).

В "Опозиційному блоці" Вадим Новинський (якого раніше Рада позбавила депутатського імунітету -ред.) теж настиснув кнопку "проти" .

Також проголосували "проти" або утрималися підопічні Олега Ляшка.

Як відомо, антикорупційні органи звинувачували Дейдея в тому, що він спробував приховати купівлю квартири і двох авто за незрозуміло де взяті гроші.

Для цього він оформив на дружину Інгу Дейдей "кредит", взятий в Ігоря Лінчевського, помічника свого однопартійця Дениса Дзензерського.

За даними ГПУ, у період з 18 грудня 2014 до 26 грудня  2016 року Євген Дейдей набув у спільну сумісну власність  з дружиною офіційно підтверджених активів на суму 6 133 690.95 грн., що у понад 4,2 рази перевищує сукупний дохід подружжя. 

Валентина Романенко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: недоторканністьВерховна РадаГенпрокуратура
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