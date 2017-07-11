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Рада не сняла неприкосновенность с Дейдея

Вторник, 11 июля 2017, 17:00
Рада не сняла неприкосновенность с Дейдея
Olga Vitak

Верховная Рада не дала согласие на привлечение к уголовной ответственности народного депутата от "Народного фронта" Евгения Дейдея, которого подозревают в незаконном обогащении.

"За" проголосовали 192 народных депутата. Таким образом представление считается отклоненным.

 

На заседании в частности заслушали самого Дейдея, который попросил разрешения выступать на русском языке и заявил, что считает дело против себя политически мотивированным и призвал народных депутатов определяться лично "по совести и по закону".

Генеральный прокурор Юрий Луценко в своем выступлении еще раз подчеркнул достаточную доказательность для объявления подозрения и обоснованность представления о снятии неприкосновенности с Дейдея.

И. о главы регламентного комитета Павел Пинзеник напомнил, что комитет признал недостаточно обоснованным и немотивированным соответствующее представление Генпрокуратуры.

По мнению комитета, негласные следственно-розыскные действия проводились с нарушением законодательства, в частности якобы была нарушена тайна телефонных разговоров Дейдея.

"Вас прослушивают, вас записывают на видео", - предостерегал народных депутатов перед голосованием Пинзеник.

Также предостережение относительно указанного представления высказал народный депутат от "Батькивщины" Игорь Луценко.

"Это представление служит лишь одной цели: чтобы мы не узнали об основаниях и источниках, из которых господин Дейдей мог бы обогатиться. А именно в 2014 году путем служебного подлога при содействии министра внутренних дел Арсена Авакова он был сделан народным депутатом Украины в то время, как он должен был добывать условный срок за ограбление. Об этом мы не слышали и не видели в этом представлении", - сказал он.

Как видно из результатов голосования, обнародованных на сайте парламента, несмотря на декларируемые ранее заявления фракций БПП и "Народного фронта" о единодушии поддержания представлений на снятие депутатского иммунитета, внесенных Генпрокуратурой, "против" голосовали нардепы БПП Бронзович и Лубинец (еще 6 воздержались), а также Павел Пинзеник из "Народного фронта" (еще 4 его коллег по фракции воздержались).

В "Оппозиционном блоке" Вадим Новинский (которого ранее Рада лишила депутатского иммунитета ред.) также нажал кнопку "против".

Также проголосовали "против" или воздержались подопечные Олега Ляшко.

Как известно, антикоррупционные органы обвиняли Дейдея в том, что он попытался скрыть покупку квартиры и двух авто за непонятно где взятые деньги.

Для этого он оформил на жену Ингу Дейдей "кредит", взятый у Игоря Линчевского, помощника своего однопартийца Дениса Дзензерского.

По данным ГПУ, в период с 18 декабря 2014 года до 26 декабря 2016 года Евгений Дейдей приобрел в общую совместную собственность с женой официально подтвержденных активов на сумму 6 133 690.95 грн., что более чем 4,2 раза превышает совокупный доход супругов.

Валентина Романенко, УП

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Темы: неприкосновенностьВерховная РадаГенпрокуратура
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