Из фракции "БПП" вышел еще один нардеп

Народный депутат Олег Петренко вышел из фракции "Блок Петра Порошенко".

Об этом сообщил спикер ВР Андрей Парубий во время заседания Рады в среду.

"Уважаемый Андрей Владимирович, руководствуясь частью 3 статьи 60 закона Украины "О регламенте Верховной Рады Украины", заявляю о своем выходе из состава фракции "Блока Петра Порошенко", - зачитал заявление Петренко спикер ВР.

Таким образом, согласно даннім сайта Рады, теперь фракция БПП состоит из 138 нардепов.

Как известно, заявление о выходе из фракции "Блок Петра Порошенко" Олег Петренко написал еще в конце июня, назвав причиной - неподписания президентом закона об амнистии.

Олег Твердь, УП