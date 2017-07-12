Добкін обіцяє регламентному комітету кіно

Народний депутат з фракції Опозиційний блок Михайло Добкін стверджує, що на регламентному комітеті буде доводити фальсифікацію фактів Генеральною прокуратурою.

Про це він сказав перед засіданням комітету у середу.

"Я підготував ряд серйозних документів про те, що ГПУ фальшує докази і вводить в оману регламентний комітет", – заявив Добкін.

Крім того він зазначив, що в нього є письмові та відео-докази.

"Я такий фільм зняв, не гірше "агента Каті", – зазначив нардеп.

Слід зауважити, що перед засіданням Добкіна прийшов підтримати нардеп Нестор Шуфрич.

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В свою чергу генеральний прокурор Юрій Луценко запевнив, що слідчі зібрали достатньо доказів винуватості Добкіна.

"Я маю достатньо доказів, щоб парламент проголосував всі ці три подання (зняття недоторканності, притягнення до відповідальності і арешт -ред.). Як вони проголосують – питання до парламенту", – сказав Луценко.

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Як відомо, 29 червня Луценко вніс подання про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт нардепа від "Опоблоку" Михайла Добкіна.

В діях нардепа вбачають ознаки умисної змови групи осіб для зловживання службовим становищем та сприяння шахрайству з метою заволодіння 78 га земельних ділянок м. Харкова нормативною вартістю понад 220 млн грн.

Роман Кравець, УП