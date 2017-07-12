Добкин обещает регламентному комитету кино

Народный депутат из фракции Оппозиционный блок Михаил Добкин утверждает, что на регламентном комитете будет доказывать фальсификацию фактов Генеральной прокуратурой.



Об этом он сказал перед заседанием комитета в среду.



"Я подготовил ряд серьезных документов о том, что ГПУ фальсифицирует доказательства и вводит в заблуждение регламентный комитет", - заявил Добкин.

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Кроме того, он отметил, что у него есть письменные и видео-доказательства.



"Я такой фильм снял, не хуже "агента Кати", – отметил нардеп.



Следует заметить, что перед заседанием Добкина пришел поддержать нардеп Нестор Шуфрич.

В свою очередь генеральный прокурор Юрий Луценко заверил, что следователи собрали достаточно доказательств виновности Добкина.

"Я достаточно доказательств, чтобы парламент проголосовал все эти три представления (снятие неприкосновенности, привлечение к ответственности и арест ред.). Как они проголосуют – вопрос к парламенту", – сказал Луценко.

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Как сообщалось, 29 июня Луценко внес представление о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест нардепа от "Оппоблока" Михаила Добкина.

В действиях нардепа правоохранители видят признаки умышленного заговора группы лиц для злоупотребления служебным положением и содействия мошенничеству с целью завладения 78 га земельных участков г. Харькова нормативной стоимостью более 220 млн грн.

Роман Кравец, УП