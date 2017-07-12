Додому до начальниці управління Львівської міськради прийшли з обшуком

876 переглядів
Середа, 12 липня 2017, 19:33

Поліцейські у середу ввечері проводять обшуки у помешканні начальниці управління комунальної власності Львівської міськради Інни Свистун.

Про це ZAXID.NET повідомила сама чиновниця.

"Через викрадення комунального майна обшуки відбуваються не лише в нашому управлінні, а тепер почались ще й у мене вдома. Правоохоронці навіть не впустили мене погодувати грудну дитину, – сказала Свистун.

"Я не переживаю, що поліція зможе пов’язати мене з аферистами. Але мені дивно, чому це роблять саме в мене вдома, хоча ні Мальковій, ні Сандул, які заволоділи комунальним майном, не висувають жодних звинувачень та навіть не турбують їх обшуками. Тобто аферистів поліція не чіпає", - додала вона.

Як відомо, у середу, 12 липня слідчі ГУ НП та УСБУ у Львівській області прийшли з обшуком до департаменту економічного розвитку та управління комунальної власності ЛМР.

Згодом стало відомо, що обшуки відбуваються через аферу з комунальною нерухомістю Львова, більш відому як "Афера століття".

Теми: Львів поліція
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Садовий про Ryanair: Невигідно комусь робити людей вільними 12 липня 2017, 16:08
Гройсман: Даємо Синютці 50 млн на сміття, хоча "у Львова гроші є" 12 липня 2017, 16:03
У львівській мерії йдуть обшуки у двох підрозділах 12 липня 2017, 14:46
powered by lun.ua
Головні новини
Комітет визнав обґрунтованими подання на Добкіна, але не арешт
САП розслідує законність призначення Луценка генпрокурором
Омелян направив уряду подання про звільнення глави "Борисполя"
Комітет рекомендує Раді 4 кандидатів в аудитори НАБУ
Усі новини
Коли мами немає

Якою може бути альтернатива інтернату

Інтерв'ю

Джазові експерименти та апельсиновий мед: розмова з музикантами