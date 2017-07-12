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Додому до начальниці управління Львівської міськради прийшли з обшуком

Середа, 12 липня 2017, 19:33

Поліцейські у середу ввечері проводять обшуки у помешканні начальниці управління комунальної власності Львівської міськради Інни Свистун.

Про це ZAXID.NET повідомила сама чиновниця.

"Через викрадення комунального майна обшуки відбуваються не лише в нашому управлінні, а тепер почались ще й у мене вдома. Правоохоронці навіть не впустили мене погодувати грудну дитину, – сказала Свистун.

"Я не переживаю, що поліція зможе пов’язати мене з аферистами. Але мені дивно, чому це роблять саме в мене вдома, хоча ні Мальковій, ні Сандул, які заволоділи комунальним майном, не висувають жодних звинувачень та навіть не турбують їх обшуками. Тобто аферистів поліція не чіпає", - додала вона.

Як відомо, у середу, 12 липня слідчі ГУ НП та УСБУ у Львівській області прийшли з обшуком до департаменту економічного розвитку та управління комунальної власності ЛМР.

Згодом стало відомо, що обшуки відбуваються через аферу з комунальною нерухомістю Львова, більш відому як "Афера століття".

Теми: Львівполіція
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