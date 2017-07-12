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Домой к начальнице управления Львовского горсовета пришли с обыском

Среда, 12 июля 2017, 19:33

Полицейские в среду вечером проводят обыски в квартире начальницы управления коммунальной собственности Львовского горсовета Инны Свистун.

Об этом ZAXID.NET сообщила сама чиновница.

"Из-за похищения коммунального имущества обыски происходят не только в нашем управлении, а теперь начались еще у меня дома. Првоохоронци даже не впустили меня покормить грудного ребенка, - сказала Свистун.

"Я не переживаю, что полиция сможет связать меня с аферистами. Но мне странно, почему это делают именно у меня дома, хотя ни мальков, ни Сандул, которые завладели коммунальным имуществом, не выдвигают никаких обвинений и даже не беспокоят их обысками. То есть аферистов полиция не трогает ", - добавила она.

Как известно, в среду, 12 июля следователи ГУ ЧП и УСБУ во Львовской области пришли с обыском в департамент экономического развития и управления коммунальной собственности Львовского горсовета.

Впоследствии стало известно, что обыски проходят через аферу с коммунальной недвижимостью Львова, более известную как "Афера века".

Темы: Львовполиция
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