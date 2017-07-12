Бойовики ввечері обстріляли приватні будинки Мар'їнки

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Середа, 12 липня 2017, 22:13

Проросійські бойовики у середу ввечері обстріляли приватні будинки Мар'їнки.

Про це повідомляє прес-центр АТО.

"Сьогодні, у вечірній час, під час обстрілу позицій сил АТО на Приморському напрямку під вогонь російсько-окупаційних військ потрапив приватний сектор населеного пункту Мар'їнка. Противник застосував міни калібру 82 мм", - зазначається у повідомлені.

У прес-центрі заявили, що незаконні збройні формування вели вогонь з тимчасово непідконтрольної Україні території.

Попередньо, руйнувань зазнали два приватні будинки по вулиці Прокоф’єва.

Жоден з місцевих мешканців внаслідок обстрілу не постраждав. Наразі представники СЦКК та місцевого відділу поліції встановлюють характер руйнувань і пошкоджень, складаючи відповідні акти.

Доповнюється

Теми: Донбас АТО
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