Бойовики знову обстріляли Мар'їнку, горять будівлі

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Четвер, 13 липня 2017, 00:20

У середу ввечері бойовики знову обстріляли житловий сектор Мар'їнки, горять кілька будівельних споруд.

Про це повідомляє українська сторона СЦКК в Facebook.

"Близько 21 години, внаслідок обстрілу з крупнокаліберних кулеметів з позицій бойовиків поблизу селища Трудівське, загорілися кілька будівельних споруд по вулиці Тельманова. На щастя, ніхто з місцевих мешканців не постраждав", - йдеться в повідомленні.

На місці обстрілу працює спостережна група української сторони СЦКК. Інформація про наслідки обстрілу уточнюється.

Це вже другий обстріл Мар'їнки за добу. У середу ввечері бойовики відкрили вогонь по приватних будинках міста.

Теми: АТО Донбас
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