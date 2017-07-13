Рада не дала грошей на суспільне мовлення

Верховна Рада відхилила поправку депутата Вікторії Сюмар про додаткові кошти в сумі 428.297,4 тис. грн. для забезпечення діяльності та повноцінного функціонування Національної суспільної телерадіокомпанії України.

Як повідомляється на сайті Суспільного мовлення, у четвер парламент проголосував у другому читанні за проект закону про внесення змін до закону "Про Державний бюджет України на 2017 рік", не врахувавши поправку щодо фінансування НСТУ.

Ці гроші мали бути передбачені на здійснення трансляції, для проведення розрахунків з операторами телекомунікаційних послуг відповідно до умов ліцензії, для оплати за спожиті комунальні послуги та енергоносії.

Питання щодо фінансування НСТУ, згідно з законом, перенесено на вересень 2017 року.

Як відомо, 13 липня громадськість оприлюднила звернення, в якому вимагала у Верховної Ради забезпечити фінансування суспільного мовлення у повному обсязі.

12 липня стало відомо, що з проекту закону "Про Державний бюджет України на 2017 рік" зникла поправка про фінансову підтримку Національної суспільної телерадіокомпанії України, яку 11 липня підтримав Комітет з питань бюджету.

Раніше Верховна Рада проголосувала за державний бюджет-2017 року, в якому запропоновано фінансову підтримку НСТУ у розмірі 970 797,8 грн. Не додали 309 202,2 грн, оскільки ПАТ "Національна суспільна телерадіокомпанія України" повинно було отримати фінансування відповідно до закону "Про суспільне телебачення і радіомовлення в Україні" 0,2% від держбюджету, що складає приблизно 1,28 млрд грн.

21 грудня 2016 року прем'єр-міністр Володимир Гройсман пообіцяв, що загальний бюджет публічного акціонерного товариства "Національна суспільна телерадіокомпанія" становитиме у 2017 році не менше 1,2 млрд.

Голова правління НСТУ Зураб Аласанія зазначив, що в разі недофінансування суспільного мовлення суспільні телерадіокомпанії по всій Україні вироблятимуть контент, який не зможе конкурувати в якості, а це не надасть рейтингу, відповідно реформа не відбудеться у повному обсязі.