Активісти вимагають від Ради повне фінансування суспільного мовлення

Активісти групи "Реанімаційний пакет реформ" обурені неприйняттям правки бюджетного комітету Верховної Ради, що зменшує фінансування суспільного мовлення на понад 300 млн гривень.

Про це вони повідомили на своєму сайті.

"Експерти групи Реанімаційного Пакету Реформ з питань медіа-реформи висловлюють своє обурення черговою спробою позбавити суспільне мовлення належного йому фінансування, а саме неврахуванням поправки про фінансування суспільного мовлення бюджетним комітетом ВРУ у змінах до державного бюджету на 2017 рік", - йдеться у повідомленні.

Активісти зазначають, що для суспільного мовлення засадничими принципами є незалежність системи управління, висока якість та незалежність редакційної політики, підзвітність суспільству, а також належний рівень фінансування для дотримання цих принципів.

"Чинний закон про суспільне мовлення передбачає мінімальну гарантію щорічного фінансування Національної суспільної телерадіокомпанії України (НСТУ) на рівні 0,2% від видатків загального фонду держбюджету за попередній рік. Це означає, що НСТУ в 2017 році мала би отримати 1,28 млрд грн. (близько 47 млн. євро). Утім, державний бюджет на 2017 рік передбачає, що НСТУ отримає лише 970 млн. грн., що створює на самому початку реорганізації дефіцит в понад 300 млн. грн", - констатують активісти.

Також РПР зазначає, що належне фінансування потрібне суспільному для вирішення проблем, накопичених за минулі роки. Зокрема - борги, застаріле обладнання, роздутий штат працівників та низькоякісний телерадіопродукт.

"Ми закликаємо Верховну Раду України поставитися відповідально до створення одного з найважливіших інститутів демократії в Україні та забезпечити у державному бюджеті на 2017 рік належне фінансування для проведення оптимізації, модернізації та виконання функцій суспільного мовлення – якісного інформування, забезпечення освітніх, просвітницьких, дитячих та суспільно-політичних програм", - закликає група.

Як відомо, 13 липня у Верховній Раді мають розглянути законопроект про внесення змін до закону "Про Державний бюджет України на 2017 рік".

12 липня сайт "Суспільне мовлення" з посиланням на власні джерела повідомив, що з проекту закону "Про Державний бюджет України на 2017 рік" зникла поправка про фінансову підтримку Національної суспільної телерадіокомпанії України, яку 11 липня підтримав комітет ВР з питань бюджету.