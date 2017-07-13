Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Активісти вимагають від Ради повне фінансування суспільного мовлення

Четвер, 13 липня 2017, 10:56

Активісти групи "Реанімаційний пакет реформ" обурені неприйняттям правки бюджетного комітету Верховної Ради, що зменшує фінансування суспільного мовлення на понад 300 млн гривень.

Про це вони повідомили на своєму сайті.

"Експерти групи Реанімаційного Пакету Реформ з питань медіа-реформи висловлюють своє обурення черговою спробою позбавити суспільне мовлення належного йому фінансування, а саме неврахуванням поправки про фінансування суспільного мовлення бюджетним комітетом ВРУ у змінах до державного бюджету на 2017 рік", - йдеться у повідомленні.

Активісти зазначають, що для суспільного мовлення засадничими принципами є незалежність системи управління, висока якість та незалежність  редакційної політики, підзвітність суспільству, а також належний рівень фінансування для дотримання цих принципів.

"Чинний закон про суспільне мовлення передбачає мінімальну гарантію щорічного фінансування Національної суспільної телерадіокомпанії України (НСТУ) на рівні 0,2% від видатків загального фонду держбюджету за попередній рік. Це означає, що НСТУ в 2017 році мала би отримати 1,28 млрд грн. (близько 47 млн. євро). Утім, державний бюджет на 2017 рік передбачає, що НСТУ отримає лише 970 млн. грн., що створює на самому початку реорганізації дефіцит в понад 300 млн. грн", - констатують активісти.

Також РПР зазначає, що належне фінансування потрібне суспільному для вирішення проблем, накопичених за минулі роки. Зокрема -  борги, застаріле обладнання, роздутий штат працівників та низькоякісний телерадіопродукт.

"Ми закликаємо Верховну Раду України поставитися відповідально до створення одного з найважливіших інститутів демократії в Україні та забезпечити у державному бюджеті на 2017 рік належне фінансування для проведення оптимізації, модернізації та виконання функцій суспільного мовлення – якісного інформування, забезпечення освітніх, просвітницьких, дитячих та суспільно-політичних програм", - закликає група.

Як відомо, 13 липня у Верховній Раді мають розглянути законопроект про внесення змін до закону "Про Державний бюджет України на 2017 рік".

12 липня сайт "Суспільне мовлення" з посиланням на власні джерела повідомив, що з проекту закону "Про Державний бюджет України на 2017 рік" зникла поправка про фінансову підтримку Національної суспільної телерадіокомпанії України, яку 11 липня підтримав комітет ВР з питань бюджету.

"Українська правда" у Threads

Теми: телебаченняВерховна Рада
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Росіяни вранці влаштували ракетну атаку: повітряна тривога тривала майже три години

ДоповненоСША завдали нових ударів по хуситах у Ємені

Росія в Придністров'ї створює інформаційні приводи для дестабілізації Молдови – ISW

фотоУкраїнський фігурист на Чемпіонаті Європи вийшов на лід у сорочці з "плямою крові"

Хусити помилково атакували танкер з російською нафтою

В Європарламенті зібрали підписи за позбавлення Угорщини голосу в Раді ЄС

Усі новини...
телебачення
Бужанському не загрожує штраф за відмову говорити українською в ефірі – мовний омбудсмен
МЗС про репортаж французького каналу з позицій армії РФ: Пробито чергове дно
У Криму в ефірі кількох каналів показали ролик про контрнаступ України
Останні новини
09:07
фото, відеоПід Петербургом велика пожежа - палають 50 тисяч "квадратів" складу
08:51
Євродепутати Орбана поскаржились Єврокомісії на "беззаконня" в Польщі
08:35
фотоУ центрі окупованого Бердянська пролунали вибухи
08:19
Росіяни втратили ще 700 військових та 18 артсистем
07:55
Найактивніше російські війська наступають на Мар’їнському напрямку – Генштаб
06:44
ЗМІ: У Кропивницькому пролунали вибухи
05:33
Росіяни вранці влаштували ракетну атаку: повітряна тривога тривала майже три години
05:08
У Дніпрі було чутно звуки вибухів
04:55
Байден вважає нинішні події у світі переломним моментом
03:54
ДоповненоСША завдали нових ударів по хуситах у Ємені
Усі новини...
Реклама: