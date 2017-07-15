Клімкін сказав, коли глави держав "нормандської четвірки" поговорять по телефону
Телефонна розмова лідерів України, Франції, Німеччини та Росії може відбутися через тиждень.
Про це повідомив міністр закордонних справ України Павло Клімкін в ефірі телеканалу "Інтер" увечері в п'ятницю, 14 липня, передає ZN.ua.
"З точки зору графіка, швидше за все, це буде після наступного тижня. Оскільки на наступному тижні це просто складно організувати з логістичної точки зору", - заявив він.
Клімкін також повідомив про досягнення представниками "четвірки" домовленості, що основною темою розмови стануть питання безпеки і звільнення заручників.
"Як тільки будуть результати телефонної розмови, потім будемо планувати, звичайно, зустрічі, але зустрічі, спрямовані на результат", - додав він.
Раніше, 10 липня, прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що переговори лідерів "нормандської четвірки" знаходяться на стадії підготовки, але для того, щоб вони відбулися поки не вистачає "м'яса".
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