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Росії мало "м’яса" для переговорів у Нормандському форматі

Понеділок, 10 липня 2017, 03:12

Переговори лідерів "нормандської четвірки" (Україна, Німеччина, Франція і Росія) знаходяться на стадії підготовки, але для того, щоб вони відбулися поки не вистачає "м'яса".

Про це заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, повідомляє  "РІА Новости".

"Зараз ведеться підготовка можливої телефонної розмови у форматі четвірки. Ведеться підготовка експертами. Щоб ця розмова відбулася, безумовно, потрібно напрацювати "м'ясо" для цього. Поки "м'яса", вочевидь, недостатньо", — сказав Пєсков.

Раніше Президент України Петро Порошенко заявив, що українське керівництво налаштоване на рішучу розмову в "нормандському форматі" вже цього літа.

Канцлер Німеччини Ангела Меркель підтвердила домовленості лідерів ФРН, Франції та Росії щодо телефонної розмови в "нормандському форматі".

Теми: ДонбасМінські угодиРосія
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