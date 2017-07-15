Нардепи прийшли брати на поруки директора Львівського бронетанкового

У Києві суд обирає запобіжний захід затриманому напередодні директору Львівського бронетанкового заводу Роману Тимківу.

Як повідомляють у ЦПК, Спеціалізована антикорупційна прокуратура вимагає для Тимківа арешт з альтернативою внесення застави у сумі 28 млн грн.

Адвокат Тимківа у свою чергу заявив, що докази, надані суду САП необґрунтовані, а директор здійснив "ефективну реалізацію коштів, можливо, з невеликими порушеннями".

Також на судовому засіданні присутні нардепи від "БПП" та "Батьківщини", які просять суд дозволу взяти Тимківа на поруки.

Зокрема, з такими пропозиціями до суду звернулися нардепи від БПП Юрій Соловей, Микола Паламарчук, Ігор Алексєєв та Валерій Пацкан, а також від "Батьківщини" Валерій Дубіль.

Юрій Соловей, нардеп від БПП, просить суд взяти Тимківа на поруки. На судовому засіданні також присутній нардеп від БПП Валерій Пацкан

Як відомо, напередодні НАБУ спільно з прокурорами САП затримали директора ДП "Львівський бронетанковий завод" Романа Тимківа, його заступника Олега Ткаченка та низку посадовців Збройних сил за корупційну схему з вживаними двигунами.

За інформацією слідства, службовці ЗСУ спільно з посадовцями Львівського бронетанкового заводу, засновником ТОВ та фірмами з ознаками фіктивності за корупційною схемою закупили запасних частин та комплектуючих до бронетанкового озброєння і техніки, розтративши 28,5 млн грн бюджетних коштів у 2015 році.

"Суть схеми полягала у тому, що замість нових двигунів для танків Т-72 насправді було закуплено двигуни, які раніше були у використанні. До того ж ці вживані, а інколи й неробочі двигуни, у 2008-2009 роках вже були реалізовані підприємствам на внутрішньому ринку як надлишкове майно Міноборони. Крім того, випуск цієї моделі двигунів припинено ще з 1990-х років, про що ініціаторам схеми було добре відомо", - повідомили у САП.

Українська правда