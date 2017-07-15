Добкін заявляє, що для застави не має грошей, і шукає адвокатів в США

Народний депутат Михайло Добкін заявляє, що не вноситиме 150 мільйонів гривень, які прокуратура просить суд встановити в якості застави.

Про це він сказав журналістам під час перерви в Печерському суді Києва, який в суботу обирає йому запобіжний захід.

"У мене немає 150 млн, щоб внести заставу. Я вважаю, що вона не обґрунтована", - заявив Добкін.

Він вважає справу проти себе політичною.

"Харків зберіг себе цілим і неушкодженим в лютому-березні 2014 роки не тому, що там влада була сильна, яка на крові прийшла до свого кабінету, а тому що місцева і місцева державна влада, яку я тоді представляв, зуміли заспокоїти протиборчі сторони і не дати розгорітися конфлікту у вигляді руйнувань і покалічених доль", - заявив Добкін.

Він заявив, що має намір наймати іноземних адвокатів, зокрема юристів з США.

Крім того, Добкін звинуватив народних депутатів Мустафу Найєма та Сергія Лещенка в тиску на парламент в день голосування по зняттю з Добкіна недоторканності.

Зараз в суді оголошено перерву, оскільки сторона захисту надала суду 7 томів матеріалів.

Серед нардепів, які прийшли підтримати Добкіна - Вадим Новинський. Він заявив, що 42 нардепа з фракції "Оппоблок" готові взяти Добкіна на поруки.

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13 липня парламент дав згоду на притягнення до відповідальності, затримання і арешт нардепа від "Опозиційного блоку" Михайла Добкіна.Раніше в цей день Рада розглядала законопрокт про Конституційному суді. Група депутатів, зокрема з фракції "Самопоміч" та міжфракційного об'єднання "Єврооптимісти" блокували трибуну парламенту з двома вимогами - включити до порядку денного законопроекти про зняття недоторканності з депутатів (зі всіх - ред.) І внесення на розгляд проекту про Антикорупційне суді.

29 червня Луценко вніс подання про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт нардепа від "Опоблоку" Михайла Добкіна.

В діях нардепа вбачають ознаки умисної змови групи осіб для зловживання службовим становищем та сприяння шахрайству з метою заволодіння 78 га земельних ділянок м. Харкова нормативною вартістю понад 220 млн грн.

Тетяна Кусок, УП