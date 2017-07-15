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Добкин заявляет, что для залога нет денег, и ищет адвокатов в США

Суббота, 15 июля 2017, 14:27

Народный депутат Михаил Добкин заявляет, что не будет вносить 150 миллионов гривен, которые прокуратура просит суд установить в качестве залога.

Об этом он сказал журналистам во время перерыва в Печерском суде Киева, который в субботу избирает ему меру пресечения.

"У меня нет 150 млн, чтобы внести залог. Я считаю, что он не обоснован", - заявил Добкин.

Он считает дело против себя политическим.

"Харьков сохранил себя целым и невредимым в феврале-марте 2014 года не потому, что там власть была сильная, которая на крови пришла в свой кабинет, а потому что местная и местная государственная власть, которую я тогда представлял, сумели успокоить противоборствующие стороны и не дать разгореться конфликту в виде разрушений и искалеченных судеб", - заявил Добкин.

Сейчас в суде объявлен перерыв, поскольку сторона защиты предоставила суду 7 томов материалов.

Среди нардепов, которые пришли поддержать Добкина - Вадим Новинский. Он заявил, что 42 нардепа из фракции "Оппоблок" готовы взять Добкина на поруки.

Он заявил, что намерен нанимать иностранных адвокатов, в частности юристов из США.

Кроме того, Добкин обвинил народных депутатов Мустафу Найема и Сергея Лещенко в давлении на парламент в день голосования за снятие с Добкина неприкосновенности.  

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Как известно, 13 июля парламент дал согласие на привлечение к ответственности, задержание и арест нардепа от "Оппозиционного блока" Михаила Добкина.

Ранее в этот день Рада рассматривала законопрокт об Конституционном суде. Группа депутатов, в частности из фракции "Самопомич" и межфракционного объединения "Еврооптимисты" блокировали трибуну парламента с двумя требованиями – включить в повестку дня законопроекты о снятии неприкосновенности с депутатов (со всех – ред.) и внесение на рассмотрение проекта об Антикоррупционном суде.

29 июня Луценко внес представление о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест нардепа от "Опоблока" Михаила Добкина.

В действиях нардепа видят признаки умышленной заговора группы лиц для злоупотребления служебным положением и содействие мошенничества с целью завладения 78 га земельных участков г. Харькова нормативной стоимостью более 220 млн грн.

Татьяна Кусок, УП

Темы: Добкин
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