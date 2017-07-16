Трамп найняв ще одного юриста для захисту від розслідування зв'язків з РФ

Адвокат Тай Кобб приєднався до команди юристів президента США Дональда Трампа для координації захисту в справі про втручання Росії у вибори.

Про це пише The New York Times.

Як пише видання, Кобб був найнятий на тлі зростаючої стурбованості чиновників, що особистий юрист Дональда Трампа Марк Касовіц не справляється зі своїми обов'язками самотужки.

Особа наближена до Трампа повідомила виданню, що головною проблемою Касовіца є те, що він працює в Нью-Йорку і не може сім днів на тиждень захищати президента, в той час як розслідування займає більшу частину його часу.

Протягом декількох тижнів радник Білого дому Дональд МакГан закликав Трампа посилити команду досвідченим адвокатом, щоб той допоміг впоратися з очікуваним потоком запитів від спеціального прокурора міністерства юстиції Роберта Мюллера.

Останнім часом наймання такого гравця стало більш актуальним на тлі відомостей про зустріч у минулому році старшого сина президента США з російським адвокатом Наталією Весельницькою, яка обіцяла передати компромат на Гілларі Клінтон.