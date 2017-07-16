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Трамп нанял еще одного юриста для защиты от расследования связей с РФ

Воскресенье, 16 июля 2017, 01:35

Адвокат Тай Кобб присоединился к команде юристов президента США Дональда Трампа для координации защиты в деле о вмешательстве России в выборы.

Об этом пишет The New York Times.

Как пишет издание, Кобб был нанят на фоне растущей обеспокоенности чиновников, что  личный юрист Дональда Трампа Марк Касовиц не справляется со своими обязанностями в одиночку.

Лицо приближенное к Трампу сообщило изданию, что главной проблемой  Касовица является то, что он работает в Нью-Йорке и не может семь дней в неделю защищать президента, в то время как расследование занимает большую часть его времени.

В течение нескольких недель советник Белого дома Дональд МакГан призывал Трампа усилить команду  опытным адвокатом, чтобы тот помог справиться с ожидаемым потоком запросов от специального прокурора министерства юстиции Роберта Мюллера.

В последнее время наем такого игрока стал более актуальным на фоне сведений о встрече в прошлом году старшего сына президента США с российским адвокатом Натальей Весельницкой, которая обещала передать компромат на Хиллари Клинтон.

Темы: ТрампСШАРосcия
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