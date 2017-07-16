Бойовики офіційно підтвердили: зниклий Асєєв у них, звинувачують у шпигунстві

Бойовики "ДНР" офіційно підтвердили, що зниклий український журналіст Станіслав Асєєв (Васін) заержан і знаходиться у них.

Про це 16 липня повідомив екс-нардеп Єгор Фірсов.

"В МГБ ("ДНР") офіційно підтвердили що його затримано, мамі Стаса дали письмове підтвердження. Його звинувачують у шпигунстві, як і всіх раніше затриманих журналістів. За цими звинуваченнями його можуть "засудити" на 12-14 років", - повідомив він.

Також він зазначив, що мати Асєєва змогла з ним побачитися.

"Стас тримається добре, розуміє що на справедливий суд сподіватися не варто. Його єдина надія - це обмін полонених", - додав Фірсов.