Бойовики "ДНР" оголосили в розшук журналіста Асєєва

Так звана "поліція ДНР" оголосила в розшук українського журналіста Станіслава Асєєва, відомого під псевдонімом Станістлав Васін, який пропав у Донецьку 2 червня.

"Розшукується безвісти зниклий житель Донецька Асєєв Станіслав Вікторович, 1989 р.н., який 02 червня 2017 році вийшов з дому і не повернувся. Прикмети: на вигляд 28 років, зріст 176 см., середньої статури, волосся темне, стрижка коротка , очі карі", - йдеться в повідомленні" поліції ".

Бойовики заявили, що розшук веде "Калінінське РВ Донецького міського управління МВС ДНР".

Раніше, на початку липня, міжнародна правозахисна організація Amnesty International в Україні закликала бойовиків "ДНР" розкрити місцезнаходження зниклого Асєєва.

В організації зазначають, що для "Міністерства державної безпеки" "ДНР" є звичайною практикою 30-денні арешти осіб, підозрюваних в нелояльності до бойовиків або "підривній" діяльності, і утримання їх без зв'язку із зовнішнім світом. Потім 30-денні терміни утримання під вартою постійно продовжують.

Як відомо, Спеціальна моніторингова місія ООН з прав людини працює над пошуком нещодавно зниклого в окупованому Донецьку журналіста Станіслава Асєєва.

Національна спілка журналістів України закликала ОБСЄ до пошуків зниклого в ОРДО журналіста Васіна.

Як відомо, Станіслав Асєєв народився 1 жовтня 1989 року. З моменту окупації жив у Донецьку. Останній раз він виходив на зв'язок 2 червня. За інформацією "Української правди", він живий. Сім'я і друзі зниклого журналіста побоюються, що він був затриманий так званою "владою ДНР" і йому загрожують тортури і жорстоке поводження.

Прочитати колонки на "Українській правді" Станіслава Васіна можна за цим посиланням.