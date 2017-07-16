Боевики официально подтвердили: пропавший Асеев у них, обвиняют в шпионаже
Боевики "ДНР" официально подтвердили, что пропавший украинский журналист Станислав Асеев (Васин) задержан и находится у них.
Об этом 16 июля сообщил экс-нардеп Егор Фирсов.
"В МГБ ("ДНР") официально подтвердили что он задержан, маме Стаса дали письменное подтверждение. Его обвиняют в шпионаже как и всех ранее задержанных журналистов. По этому обвинению его могут "осудить" на 12-14 лет", - сообщил он.
Также он отметил, что мать Асеева смогла с ним увидеться.
"Стас держится хорошо, понимает что на справедливый суд надеяться не стоит. Его единственная надежда - это обмен пленных", - добавил Фирсов.
Как известно, Специальная мониторинговая миссия ООН по правам человека работает над поиском недавно пропавшего в оккупированном Донецке журналиста Станислава Асеева.
Асеев с момента оккупации жил в Донецке, последний раз выходил на связь 2 июня.
По информации "Украинской правды", он жив. Семья и друзья пропавшего журналиста опасаются, что он был задержан так называемой "властью ДНР" и ему грозят пытки и жестокое обращение.
В начале июля, международная правозащитная организация Amnesty International в Украине призвала боевиков "ДНР" раскрыть местонахождение пропавшего Асеева.
Так называемая "полиция ДНР" объявила в розыск Станислава Асеева.
Украинская правда
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