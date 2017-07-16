Боевики официально подтвердили: пропавший Асеев у них, обвиняют в шпионаже

"В МГБ ("ДНР") официально подтвердили что он задержан, маме Стаса дали письменное подтверждение. Его обвиняют в шпионаже как и всех ранее задержанных журналистов. По этому обвинению его могут "осудить" на 12-14 лет", - сообщил он.

Также он отметил, что мать Асеева смогла с ним увидеться.

"Стас держится хорошо, понимает что на справедливый суд надеяться не стоит. Его единственная надежда - это обмен пленных", - добавил Фирсов.