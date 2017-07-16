Боевики официально подтвердили: пропавший Асеев у них, обвиняют в шпионаже

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Воскресенье, 16 июля 2017, 13:58

Боевики "ДНР" официально подтвердили, что пропавший украинский журналист Станислав Асеев (Васин) задержан и находится у них.

Об этом 16 июля сообщил экс-нардеп Егор Фирсов.

"В МГБ ("ДНР") официально подтвердили что он задержан, маме Стаса дали письменное подтверждение. Его обвиняют в шпионаже как и всех ранее задержанных журналистов. По этому обвинению его могут "осудить" на 12-14 лет", - сообщил он. 

Также он отметил, что мать Асеева смогла с ним увидеться.

"Стас держится хорошо, понимает что на справедливый суд надеяться не стоит. Его единственная надежда - это обмен пленных", - добавил Фирсов.

Как известно, Специальная мониторинговая миссия ООН по правам человека работает над поиском недавно пропавшего в оккупированном Донецке журналиста Станислава Асеева.

Асеев с момента оккупации жил в Донецке, последний раз выходил на связь 2 июня.

По информации "Украинской правды", он жив. Семья и друзья пропавшего журналиста опасаются, что он был задержан так называемой "властью ДНР" и ему грозят пытки и жестокое обращение.

В начале июля, международная правозащитная организация Amnesty International в Украине призвала боевиков "ДНР" раскрыть местонахождение пропавшего Асеева.

Так называемая "полиция ДНР" объявила в розыск Станислава Асеева.

Украинская правда 

Темы: "ДНР" права человека СМИ Донецк
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