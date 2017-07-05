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Amnesty International вимагає від бойовиків вказати, де знаходиться Васін

Середа, 5 липня 2017, 04:42

Міжнародна правозахисна організація Amnesty International в Україні закликає бойовиків "ДНР" розкрити місцеперебування зниклого в Донецьку журналіста Станіслава Асєєва, відомого під псевдонімом Станістлав Васін.

Про це повідомили в представництві організації, передає "УНІАН".

Зокрема, зазначається, що Асєєв зник 2 червня на території, контрольованій бойовиками "ДНР". Сім'я і друзі зниклого журналіста побоюються, що він був затриманий так званою "владою" і йому загрожують тортури і жорстоке поводження. З тих пір немає достовірної інформації про його долю і місцезнаходження.

"Ми вимагаємо від так званої "влади" "ДНР" розкрити місцезнаходження Станіслава Асєєва, і не допустити застосування до нього тортур або іншого жорстокого поводження", - заявила директор Amnesty International Україна Оксана Покальчук.

В організації зазначають, що для "Міністерства державної безпеки" "ДНР" є звичайною практикою 30-денні арешти осіб, підозрюваних в нелояльності до бойовиків або "підривної" діяльності, і утримання їх без зв'язку із зовнішнім світом. У зв'язку з цим сказано, що, як правило, 30-денні терміни утримання під вартою постійно продовжують, і людина залишається позбавлена можливості контактувати зі своєю сім'єю або адвокатом.

Також Amnesty International закликає вимагати від "ДНР" негайно припинити практику довільних затримань цивільних осіб та інші порушення прав людини, включаючи катування та інші види жорстокого поводження.

Як відомо, Спеціальна моніторингова місія ООН з прав людини працює над пошуком нещодавно зниклого в окупованому Донецьку журналіста Станіслава Асєєва, відомого під псевдонімом - Станістлав Васін.

В СБУ заявили, що Станіслав Асєєв дійсно зник на початку червня на окупованій території.

Національна спілка журналістів України закликала ОБСЄ до пошуків зниклого в ОРДО журналіста Васіна.

Як відомо, Станіслав Асєєв народився 1 жовтня 1989 року. З моменту окупації жив у Донецьку. Останній раз він виходив на зв'язок 2 червня. За інформацією "Української правди", він живий.

Прочитати колонки на "Українській правді" Станіслава Васіна можна за цим посиланням.

Теми: права людиниДНР
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