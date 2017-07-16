ВККС розгляне ще 6 кандидатів до нового Верховного суду

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Неділя, 16 липня 2017, 23:58

У понеділок Вища кваліфікаційна комісія суддів України проведе останнє засідання, на якому розгляне висновки Громадської ради доброчесності щодо суддів, які претендують по посаду у новому Верховному суді. 

Як повідомив адвокат та активіст Роман Маселко, 17 липня ВККС розглядатиме 6 кандидатів. 

Зокрема, на розгляді ВККС буде голова Окружного адміністративного суду Києва  Павло Вовк, суддя Вищого адмінсуду Нінель Маринчак, екс заступник голови Вищого адміністративного суду у відставці Микола Сірош,  суддя Вищого спеціалізованого суду Ольга Ступак , суддя Верховного суду Людмила Охрімчук та суддя Вищого господарського суду Лариса Іванова. 

"Тобто судді усіх касаційних інстанцій та Павло Вовк, який є символом політичного впливу на суддів. Усіх їх об'єднує  те, що на переконання ГРД їх статки явно не відповідають доходам. На конкурсі саме кандидати повинні довести, що їх статки відповідають доходам і розвіяти усі сумніви у своїй доброчесності", - зазначив Маселко. 

"Нажаль, ВККС зробила усе, щоб підмінити цей принцип і почала стверджувати, що це ГРД повинні доводити вину кандидата. Це допомогло ВККС подолати багато висновків ГРД, які чітко обгрунтовували сумніви у недоброчесності кандидата", - підсумував адвокат.

Як відомо, 4 липня дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя відсторонила від посад 2 суддів Дніпровського райсуду Києва Олександра Дзюбу та Мирославу Марченко за арешти активістів Євромайдану.

Також ВККС визнала недоброчесними трьох суддів - голову Харківського апеляційного адмінсуду Геннадія Бершова, суддю Вищого адмінсуду, кандидата  на посаду судді ВСУ Миколу Мойсюка та суддю Солом’янського райсуду Людмилу Кізюн. 

Більше про кандидатів на посади в оновленому Верховному суді можна прочитати тут.

Теми: Верховний суд
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