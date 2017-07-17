Висновок Bellingcat: МН-17 збили російським "Буком"

Дослідницька група Bellingcat дісталася висновку, що літак рейсу МН-17 три роки тому збили пострілом з ракетної установки "Бук 332" збройних сил РФ.

Про це йдеться у доповіді групи, присвяченому третій річниці трагедії.

"Ґрунтуючись на даних з відкритих джерел, єдина правдоподібна версія – MH17 збили пусковою ракетною установкою "Бук 332", що належала російській 53-й протиповітряній ракетній бригаді", - кажуть незалежні експерти.

Зокрема, їм вдалося з'ясувати, що в період з 23 до 25 червня 2014 року 53-я протиповітряна ракетна бригада ЗС РФ підігнала транспортні засоби до українського кордону, серед них був і "Бук 332".

Пізніше, 17 липня 2014 року, в день падіння малайзійського "Боїнгу", свідки бачили, як цю ракетну установку перевозили окупованою проросійськими бойовиками частиною України, а саме на схід від Донецька.

Отримані факти свідчать, що "Бук 332" вивантажили в окупованому Сніжному і перегнали в поле на південь від міста, звідки і здійснили постріл по лайнеру.

За даними Bellingcat, 18 липня 2014 року "Бук" вже бачили східніше – його транспортували окупованою територією Луганщини. При цьому в установці не вистачало однієї ракети.

Згідно із доповіддю, 21 липня 2014 року міністерство оборони Росії оприлюднило брехливу інформацію про те, що нібито це був український "Бук" і стріляв він з району, підконтрольного збройним силам України.

"Жодних правдоподібних свідчень знаходження українських "Буків" в районі катастрофи надано не було", - підкреслюється в документі.

Як відомо, "Боїнг-777" авіакомпанії Malaysia Airlines, що виконував рейс МН-17 Амстердам (Нідерланди) – Куала-Лумпур (Малайзія), упав у Донецькій області 17 липня 2014 року. Усі 298 осіб на борту загинули.



Міжнародна команда з розслідування катастрофи літака "Боїнг" рейсу МН17 дійшла висновку, що лайнер було збито ракетою, випущеною із ЗРК "Бук", доставленого з території Росії.

В іншій доповіді 5 червня Bellingcat опублікував фото "Бука 332", зроблене в парку техніки 53-ї бригади в селищі Маршала Жукова під Курськом, ймовірно, навесні 2013 року.

Як повідомив у понеділок, 17 липня, президент Петро Порошенко, Україна та Нідерланди уклали угоду щодо механізму притягнення до кримінальної відповідальності винних у трагедії рейсу МН17.

Українська правда