"Кримського диверсанта" Захтея позбавили російського громадянства

302 перегляди
Вівторок, 18 липня 2017, 00:48

Фігуранта "справи диверсантів" Андрія Захтея позбавили російського громадянства.

Про це з посиланням на джерело, знайоме з ситуацією, повідомляє QirimInfo.

За даними джерела, це пов'язано з новим звинуваченням, висунутим проти Захтея. Раніше QirimInfo повідомляли, що фігуранту "справи диверсантів" планують висунути обвинувачення в зберіганні зброї і підробці документів [російського паспорта].

Нагадаємо, на початку березня Meduza з посиланням на адвоката Олександра Попкова повідомляла, що Захтей направив в "управління ФМС Росії по Криму" відповідну заяву.

"Відносно мене сфальсифіковано звинувачення в особливо тяжкому злочині, і я дуже розчарований в судовій і правоохоронній системі Росії <...> в зв'язку з чим не бажаю залишатися громадянином цієї країни", - говорилося в заяві Захтея.

Нагадаємо, у Захтея також є громадянство України.

Важливо відзначити, що закон "Про громадянство Російської Федерації" не дозволяє обвинуваченим у кримінальних справах відмовлятися від громадянства.

Раніше повідомлялося, що Андрій Захтей і ще один фігурант Дмитро Штибліков, яких Росія звинувачує в підготовці диверсій в анексованому Криму, уклали досудову угоду про співпрацю з прокуратурою.

При цьому раніше Захтей заявляв про тортури з боку співробітників ФСБ. Він стверджував, що його били. Також про тортури повідомляв і інший фігурант цієї справи Євген Панов.

Як відомо 10 серпня минулого року Федеральна служба безпеки Росії заявила, що в ніч на 7 серпня в районі міста Армянськ в Криму виявила групу "диверсантів", при затриманні якої "в результаті вогневого контакту загинув співробітник ФСБ Росії".

Теми: Крим окупація Росія
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Справа 26 лютого в Криму: Участь військових РФ підтвердили документально 17 липня 2017, 18:16
На екс-високопосадовця Криму завели справу за держзраду 17 липня 2017, 17:50
Корінне населення витісняють з Криму – доповідь   17 липня 2017, 15:31
powered by lun.ua
Головні новини
Місія ОБСЄ натрапила на міни і не змогла проїхати до Світлодарська
Розенблат купував суди, щоб прибрати "бурштинових" конкурентів - НАБУ
ЄС не змінював своєї позиції щодо боротьби з корупцією в Україні – Мінгареллі
Україна готова допомогти Молдові повернути Придністров'я – Порошенко
Усі новини
Корабель "Юрій"

Хочете побачити Дністровський каньйон з річки?

Як і навіщо

Студентки Могилянки борються з сексизмом у вузах