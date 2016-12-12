"Кримський диверсант" Захтей також заявив про тортури з боку ФСБ

Фігурант справи про підготовку терактів в Криму Андрій Захтей написав в Слідчий комітет заяву про тортури з боку співробітників ФСБ.

Про це у понеділок повідомляє "Медіазона" з посиланням на його адвоката Ильнур Шарапова.

У заяві Захтей розповідає, що був затриманий співробітниками ФСБ в ніч на 7 серпня в селі Суворове, куди він приїхав, щоб забрати пасажирів.

8 серпня сімферопольський суд заарештував його за "грубу нецензурну лайку і образливе чіпляння до перехожих" – як і іншого фігуранта справи Євгена Панова.



Після цього Захтея, згідно із заявою, з мішком на голові перевезли в невідоме приміщення, де протягом двох днів били і катували, вимагаючи зізнань про участь в диверсійній групі.



"Протягом наступних двох днів мене били і катували, вимагаючи визнати провину в тому, що я перебував в групі диверсантів, які готували вибухи в Криму", - заявляє Захтей.

Зокрема, співробітники ФСБ стягували наручниками його зап'ястя (шрами були зафіксовані лікарями сімферопольського СІЗО) і били чоловіка струмом, пристібаючи клеми до ніг, сідниць і геніталій.

"Шрами у мене на руках з'явилися від того, що співробітники ФСБ сильно стягнули мої зап'ястя наручниками. При цьому, коли мене катували струмом, від болю я сильно смикався, від чого на зап'ястях з'явилися рани.

Катували мене два дні струмом. Спочатку пристібали клеми до ніг і до сідниць, включали струм, вимагали зізнатися в скоєнні злочину. Я говорив, що звичайний таксист і приїхав на місце перестрілки за дзвінком клієнта, але мене продовжували катувати. Надалі клеми стали чіпляти до геніталій, від болю я кілька разів втрачав свідомість", - розповів захтей в своїй заяві.

В результаті, як пише "Медіазона", Захтей "дав всі свідчення, які від нього вимагали".



Як відомо, громадянин України Євген Панов, обвинувачений у справі про організацію терактів в Криму, написав заяву в СК РФ зі скаргою на катування, які, за його словами, застосовувалися до нього протягом шести днів після затримання в ніч на 7 серпня 2016 року.

10 серпня 2016 року ФСБ оголосила про запобігання терактам на території Криму. Спроби так званих "українських диверсантів" прорватися на територію півострова, під час запобіганні яким загинули російські військовослужбовець і прикордонник, відбулися, за повідомленням ФСБ, в ніч на 7 і 8 серпня.

ФСБ повідомила про затримання у справі кількох осіб. Першим стало відоме ім'я Євгена Панова. Потім стало відомо про затримання Андрія Захтія, який працював у Криму таксистом.