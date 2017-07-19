Другу частину застави за Добкіна вніс Колесніков

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Середа, 19 липня 2017, 00:54

Другу частину застави за народного депутата від "Опозиційного блоку" Михайла Добкіна вніс колишній віце-прем'єр Борис Колесніков.

Про це заявила екс-депутат Олена Бондаренко на своїй сторінці в Facebook.

За її словами, Колесніков вніс 20 млн гривень.

"Заставу за Мішу Добкіна внесли Вадим Новинський (30 млн) і Борис Колесніков (20 млн)", - написала вона.

Раніше повідомлялося, що нардеп від "Опозиційного блоку" Вадим Новинський вніс за Добкіна 30 млн гривень.

Як відомо, Печерський райсуд Києва обрав нардепу від Опоблоку Михайлу Добкіну запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном на 2 місяці з альтернативою внесення застави у сумі 50 млн. гривень.

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29 червня генпрокурор Юрій Луценко вніс подання про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт Добкіна.

В діях нардепа вбачають ознаки умисної змови групи осіб для зловживання службовим становищем та сприяння шахрайству з метою заволодіння 78 га земельних ділянок м. Харкова нормативною вартістю понад 220 млн грн.

Добкін заперечує всі обвинувачення.

13 липня Верховна Рада дала згоду на притягнення до відповідальності, затримання і арешт нардепа.

Теми: Колесніков Добкін
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