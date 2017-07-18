Добкін каже, що Новинський вніс частину застави за нього

Народний депутат від "Опозиційного блоку" Михайло Добкін каже, що колега по фракції Вадим Новинський вніс за нього частину застави — 30 мільйонів гривень.

Про це він сказав в ефірі 112 каналу.

"Я розмовляв з ним півгодини тому по телефону. Підтвердив, що він сьогодні вніс першу частину застави, яка становить 30 млн гривень", - зазначив Добкін.

"Я не вношу самостійно, у мене немає таких грошей. Вносять мої товариші, у яких є фінансова можливість, і у них ці гроші задекларовані. Будь-яка сума, яка вноситься як застава, ще перевіряється фінансовим моніторингом", - додав він.

Співрозмовник "Української правди" в "Опоблоці" сказав, що застава ще не сплачена, оскільки один з двох платежів не встигли провести до закінчення банківського дня.

"Частина грошей уже на рахунках казначейства, частина буде у середу вранці. Щойно відкриються банки, гроші мають перерахувати", - повідомило УП співрозмовник, безпосередньо знайомий із ситуацією.

Як відомо, Печерський райсуд Києва обрав нардепу від Опоблоку Михайлу Добкіну запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном на 2 місяці з альтернативою внесення застави у сумі 50 млн. гривень.

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29 червня генпрокурор Юрій Луценко вніс подання про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт Добкіна.

В діях нардепа вбачають ознаки умисної змови групи осіб для зловживання службовим становищем та сприяння шахрайству з метою заволодіння 78 га земельних ділянок м. Харкова нормативною вартістю понад 220 млн грн.

Добкін заперечує всі обвинувачення.

13 липня Верховна Рада дала згоду на притягнення до відповідальності, затримання і арешт нардепа.

Роман Романюк, Саша Ночь, УП