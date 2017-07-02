За 2 дні в Україну не пустили 7 співаків з Росії

СБУ та прикордонники не впустили в Україну 7 співаків із Росії за 2 дні.

Про це повідомив віце-прем'єр В'ячеслав Кириленко у Twitter.

Він також виступив за створення реєстру організаторів, які запрошують в Україні виконавців, які порушили українське законодавство.

СБУ та прикордонники не впустили 7 співаків із Росії за 2 дні. Може час спитати вже із тих, хто їх запрошує так наполегливо до України?!!! — В'ячеслав Кириленко (@KyrylenkoVyach) 2 июля 2017 г.

"Треба скласти реєстр організаторів, які запрошують на фести і концерти порушників українських законів із Росії. Щоб таких діячів пильнувати особливо", - написав він.

Треба скласти реєстр організаторів, які запрошують на фести і концерти порушників укр законів із Росії.Щоб таких діячів пильнувати особливо — В'ячеслав Кириленко (@KyrylenkoVyach) 2 июля 2017 г.

Як повідомлялося, 1 липня соліста групи "Dolphin" Андрія Лисікова не пустили в Україну через відвідування анексованого Росією Криму.

Група мала виступити у Києві на фестивалі "Atlas Weekend". За повідомленням Лисікова, інші учасники гурту змогли в'їхати на територію України і зможуть виступити.

Музичний фестиваль "Atlas Weekend 2017" проходить у Києві з 28 червня по 2 липня.

Українська правда