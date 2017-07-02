За 2 дні в Україну не пустили 7 співаків з Росії

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Неділя, 2 липня 2017, 15:15

СБУ та прикордонники не впустили в Україну 7 співаків із Росії за 2 дні.

Про це повідомив віце-прем'єр В'ячеслав Кириленко у Twitter.

Він також виступив за створення реєстру організаторів, які запрошують в Україні виконавців, які порушили українське законодавство.

"Треба скласти реєстр організаторів, які запрошують на фести і концерти порушників українських законів із Росії. Щоб таких діячів пильнувати особливо", - написав він.

Як повідомлялося, 1 липня соліста групи "Dolphin" Андрія Лисікова не пустили в Україну через відвідування анексованого Росією Криму.

Група мала виступити у Києві на фестивалі "Atlas Weekend". За повідомленням Лисікова, інші учасники гурту змогли в'їхати на територію України і зможуть виступити.

Музичний фестиваль "Atlas Weekend 2017" проходить у Києві з 28 червня по 2 липня.

Українська правда

Теми: Кириленко Росія музика
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