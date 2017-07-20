Полякову в п'ятницю оберуть запобіжний захід

Солом’янський районний суд Києва у п'ятницю розгляне клопотання прокуратури про обрання запобіжного заходу народному депутату з "Народного фронту" Максиму Полякову.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

Вказується, що засідання розпочнеться о 10:00.

Як відомо, Полякова підозрюють в отриманні хабара.

11 липня Верховна Рада дала згоду на притягнення до кримінальної відповідальності нардепа Максима Полякова.

Українська правда