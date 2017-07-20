Найголовніше за день

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Четвер, 20 липня 2017, 21:16

Добірка найважливіших новин за 20 липня на Українській правді.

Про Шеремета. 20 червня у Києві пройшла акція зі вшанування пам’яті журналіста Павла Шеремета, якого вбили рівно рік тому.

Представництво ЄС в Україні закликало українську владу провести швидке та прозоре розслідування вбивства Шеремета.

При цьому, слідчі не дають дозволу розкрити нову інформацію щодо вбивства Шеремета.

Про АТО. Як мінімум четверо українських військових загинули, семеро отримали поранення, один потрапив у полон внаслідок ворожого обстрілу Красногорівки в четвер, 20 липня.

Про невдалі навчання. На Дніпропетровщині на 239 загальновійськовому полігоні під час навчань поранено 8 військових.

Про земельну реформу. Ключовими вимогами МВФ для України є пенсійна реформа, приватизація і боротьба з корупцією. Земельної реформи серед них немає.

Про Тимошенко. Національне агентство по запобіганню корупції почало повну перевірку електронної декларації голови фракції "Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина" у Верховній Раді Юлії Тимошенко за 2015 і 2016 роки.

Про вбивство біля метро. Чоловік, якого 19 липня розстріляли з автомата біля станції метро "Чернігівська" в Києві, був 53-річним росіянином, який скоїв убивство в РФ.

Теми: Дніпро Справа Шеремета Тимошенко
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