Рік без Павла: речник МВС вийшов до учасників акції – а сказати нічого

Слідчі не дають дозволу розкрити нову інформацію щодо вбивства журналіста Павла Шеремета.

Про це заявив журналістам речник Міністерства внутрішніх справ Артем Шевченко під стінами будівлі МВС, куди у річницю вбивства прийшли люди з вимогою розкрити злочин.

"Все, що могло не нашкодити слідству, керівництво Нацполіції вже оприлюднило на великій прес-конференції 8 лютого. З тих пір слідство не дозволяє нам оприлюднювати додаткові відомості", – сказав Шевченко.

"Ми не можемо сказати більше, бо слідство хоче розкрити цей злочин", – заявив він, а на запитання, скільки часу знадобиться ще, речник МВС відповів: "Стільки, скільки буде необхідно слідству".

За його словами, у колі причетних – "не один точно", але немає чіткого підозрюваного чи підозрюваних.

"Ми не можемо похвалитися наявністю підозрюваних", – констатував Шевченко.

"Залишаються кілька версій. Ключова – вбивство через професійну діяльність громадянина Росії і журналіста Павла Шеремета, який працював в Україні, в Росії, а ще до того в Білорусі", – заявив речник МВС

"Це складний злочин. Він входить у той відсоток злочинів… за статистикою ЄРДР, рівень розкриття умисних убивств становить 87%. На жаль, такі злочини, добре підготовлені й чітко сплановані, входять у ті декілька відсотків злочинів, які розкриваються дуже тяжко, адже готували це дуже фахові злочинці", – сказав Шевченко.

"Убивство Павла входить у ті 13% умисних убивств, які залишаються нерозкритими. Але слідство працює над цим", – уточнив він згодом.

Хто вбив Павла?! Рівно рік тому Пал Героїча вбили(( відповідей досі немає pic.twitter.com/xuO9F4mejX — Oksana Kovalenko (@superumka) July 20, 2017

"Хто вбив Павла Шеремета – відповіді на це питання нема, тому що злочин не розкритий, слідство на даний час не має процесуальних підозрюваних", – заявив Шевченко.

Речник МВС наголосив: "Ми провели велику кількість слідчих дій, але слідство, на відміну від журналістів, не може показувати результати, демонструючи прогрес, як цього вимагаєте ви. Слідство не може оприлюднити всі відомості, всі відео з камер спостереження – щоб мати можливість розкрити цей злочин".

Він зазначив, що була полеміка, як кваліфікувати справу: теракт чи убивство, – але прокуратура виступила "арбітром" і вирішила, що справу слід розслідувати як убивство.

Шевченко наголосив, що слідство умисно закрило обличчя жінки, яка підклала вибухівку, щоб мати можливість розкрити злочин. "Якщо слідство буде у повному глухому куті, воно розкриє ці обличчя", – нагадав він.

Щодо екс-працівника СБУ Ігоря Устименка, то Шевченко не став розкривати подробиці його допиту, його "не уповноважували" на це слідчі.

"Ми визнаємо, що певні прорахунки могли бути, але вони виправлені", – запевнив Шевченко.

Він не виключив проведення прес-конференції щодо справи Шеремета у другій половині цього року. Речник МВС також сподівається, що наступний "широкий звіт" буде тоді, коли вбивство Шеремета розкриють.

Шевченко закликав журналістів ділитися зі слідством, якщо вони мають інформацію.

Як відомо, Павлу Шеремету підклали вибухівку під автомобіль – він загинув від вибуху вранці 20 липня у центрі Києва. Слідство схиляється до версії про професійні мотиви убивства, але ні організаторів, ні виконавців вибуху не встановило.

Журналісти "Слідство.Інфо" у документальному фільмі "Вбивство Павла", спираючись на записи камер спостереження в районі вибуху, встановили: вибухівку вночі заклала під авто жінка, її прикривав чоловік – вони перебували поруч із місцем вибуху і вранці 20 липня.

Крім того, тієї ночі під будинком, де жив Шеремет, стояли підозрілі червоний "Мерседес" і сіра "Шкода", водій останньої Ігор Устименко виявився колишнім працівником СБУ. У Службі безпеки заявили, що він не виконував завдань відомства. 15 травня Устименка допитали.

У поліції визнали, що припустилися помилок при розслідуванні вбивства Шеремета.

Комітет захисту журналістів (CPJ) констатував, що за рік розслідування вбивства Шеремета не дало результатів – і запропонував провести міжнародне розслідування. Там не виключають, що до вбивства Шеремета можуть бути причетні влади Білорусі, Росії й України.

Президент Петро Порошенко запропонував долучити міжнародно визнаного розслідувача до української слідчої групи у справі Шеремета.

Amnisty International, посол Євросоюзу та інші представники Заходу вимагають від української влади розкрити вбивство Шеремета.

"Українська правда", доповнено