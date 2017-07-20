У Києві проходить акція зі вшанування пам’яті журналіста Павла Шеремета, якого вбили рівно рік тому.

Люди прийшли на перехрестя вулиць Івана Франка та Богдана Хмельницького, де 20 липня 2016 року вибухнула машина, якою він їхав на роботу.

Люди несуть квіти й запалюють свічки.

У Києві вшановують пам’ять Шеремета УП

На узбіччі встановлено банер із запитанням "Хто вбив Павла?".

Хто вбив Павла?! Рівно рік тому Пал Героїча вбили(( відповідей досі немає pic.twitter.com/xuO9F4mejX — Oksana Kovalenko (@superumka) July 20, 2017

Посол США Марі Йованович також прийшла покласти квіти на місце, де вбили Шеремета.

Посол США поклала квіти на місце, де вбили Шеремета

На вулиці грає музика, яку любив Шеремет.

Тут знову грає музика, яку він любив. І я знову думаю про Олену і цю вулицю, якою вона їздить — Nastya Stanko (@StankoNastya) July 20, 2017

Акція "Рік без Павла" розпочалася о 8 ранку четверга.

На ній присутні друзі та колеги Шеремета, а також небайдужі люди.

#рікбезпавла — attending РікБезПавла - акція до річниці вбивства Павла Шеремета — Nataliya Gumenyuk (@ngumenyuk) July 20, 2017

Рік без Павла Шеремета. Акція пам'яті на місці вбивства журналіста. Пам'ятаємо! pic.twitter.com/C7yUbRicYh — ЦПК/Шабунін (@Shabunin) July 20, 2017

На акцію прийшов і журналіст Крістофер Міллер, який писав доповідь Комітету захисту журналістів про стан справи щодо вбивства Шеремета.

Somber gathering of ~200 people at spot where journalist Pavel Sheremet was killed by car bomb year ago in central Kyiv. #WhoKilledSheremet pic.twitter.com/sao9RPboPl — Christopher Miller (@ChristopherJM) July 20, 2017

Головний редактор "Української правди" Севгіль Мусаєва сказала: "Цією акцією ми хочемо нагадати, що ми не забули про це вбивство. Воно має бути розслідуване".

Порядок охороняє декілька машин поліції. Не пускають машини на вулицю Франка, бо люди стоять на дорозі, де вбили Павла.

Учасники акції планують піти ходою до будівель Служби безпеки України, Адміністрації президента та Міністерства внутрішніх справ.

На перехресті, де стався вибух, люди залишили 365 свічок - за кожен день, що пройшов без Павла Шеремета.

РікБезПавла - акція до річниці вбивства Павла Шеремета pic.twitter.com/XNfnywzbDK — РПР - RPR (@RPR_ua) July 20, 2017

На акції пам'яті Шеремета майорить і прапор Білорусі.

У Мінську, де похований відомий журналіст, у четвер також планується акція.

Як відомо, Павлу Шеремету підклали вибухівку під автомобіль – він загинув від вибуху вранці 20 липня у центрі Києва. Слідство схиляється до версії про професійні мотиви убивства, але ні організаторів, ні виконавців вибуху не встановило.

Журналісти "Слідство.Інфо" у документальному фільмі "Вбивство Павла", спираючись на записи камер спостереження в районі вибуху, встановили: вибухівку вночі заклала під авто жінка, її прикривав чоловік – вони перебували поруч із місцем вибуху і вранці 20 липня.

Крім того, тієї ночі під будинком, де жив Шеремет, стояли підозрілі червоний "Мерседес" і сіра "Шкода", водій останньої Ігор Устименко виявився колишнім працівником СБУ. У Службі безпеки заявили, що він не виконував завдань відомства. 15 травня Устименка допитали.

У поліції визнали, що припустилися помилок при розслідуванні вбивства Шеремета.

Комітет захисту журналістів (CPJ) констатував, що за рік розслідування вбивства Шеремета не дало результатів – і запропонував провести міжнародне розслідування. Там не виключають, що до вбивства Шеремета можуть бути причетні влади Білорусі, Росії й України.

Президент Петро Порошенко запропонував долучити міжнародно визнаного розслідувача до української слідчої групи у справі Шеремета.

УП, доповнено