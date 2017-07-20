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У Києві вшановують пам’ять Шеремета

Четвер, 20 липня 2017, 08:18

У Києві проходить акція зі вшанування пам’яті журналіста Павла Шеремета, якого вбили рівно рік тому.

Люди прийшли на перехрестя вулиць Івана Франка та Богдана Хмельницького, де 20 липня 2016 року вибухнула машина, якою він їхав на роботу.

Люди несуть квіти й запалюють свічки.

У Києві вшановують пам’ять Шеремета
У Києві вшановують пам’ять Шеремета
УП

На узбіччі встановлено банер із запитанням "Хто вбив Павла?".

Посол США Марі Йованович також прийшла покласти квіти на місце, де вбили Шеремета.

Посол США прийшла покласти квіти на місце, де вбили Шеремета
Посол США поклала квіти на місце, де вбили Шеремета

На вулиці грає музика, яку любив Шеремет.

Акція "Рік без Павла" розпочалася о 8 ранку четверга.

На ній присутні друзі та колеги Шеремета, а також небайдужі люди.

На акцію прийшов і журналіст Крістофер Міллер, який писав доповідь Комітету захисту журналістів про стан справи щодо вбивства Шеремета.

Головний редактор "Української правди" Севгіль Мусаєва сказала: "Цією акцією ми хочемо нагадати, що ми не забули про це вбивство. Воно має бути розслідуване".

 
 

Порядок охороняє декілька машин поліції. Не пускають машини на вулицю Франка, бо люди стоять на дорозі, де вбили Павла.

 

Учасники акції планують піти ходою до будівель Служби безпеки України, Адміністрації президента та Міністерства внутрішніх справ.

На перехресті, де стався вибух, люди залишили 365 свічок - за кожен день, що пройшов без Павла Шеремета.

На акції пам'яті Шеремета майорить і прапор Білорусі.

 

У Мінську, де похований відомий журналіст, у четвер також планується акція.

Як відомо, Павлу Шеремету підклали вибухівку під автомобіль – він загинув від вибуху вранці 20 липня у центрі Києва. Слідство схиляється до версії про професійні мотиви убивства, але ні організаторів, ні виконавців вибуху не встановило.

Журналісти "Слідство.Інфо" у документальному фільмі "Вбивство Павла", спираючись на записи камер спостереження в районі вибуху, встановили: вибухівку вночі заклала під авто жінка, її прикривав чоловік – вони перебували поруч із місцем вибуху і вранці 20 липня.

Крім того, тієї ночі під будинком, де жив Шеремет, стояли підозрілі червоний "Мерседес" і сіра "Шкода", водій останньої Ігор Устименко виявився колишнім працівником СБУ. У Службі безпеки заявили, що він не виконував завдань відомства. 15 травня Устименка допитали.

У поліції визнали, що припустилися помилок при розслідуванні вбивства Шеремета.

Комітет захисту журналістів (CPJ) констатував, що за рік розслідування вбивства Шеремета не дало результатів – і запропонував провести міжнародне розслідування. Там не виключають, що до вбивства Шеремета можуть бути причетні влади Білорусі, Росії й України.

Президент Петро Порошенко запропонував долучити міжнародно визнаного розслідувача до української слідчої групи у справі Шеремета.

УП, доповнено

Теми: Справа ШереметавбивствоЗМІмедіаакції
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