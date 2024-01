У Києві вшановують пам’ять Шеремета

У Києві проходить акція зі вшанування пам’яті журналіста Павла Шеремета, якого вбили рівно рік тому.

Люди прийшли на перехрестя вулиць Івана Франка та Богдана Хмельницького, де 20 липня 2016 року вибухнула машина, якою він їхав на роботу.

Люди несуть квіти й запалюють свічки.

На узбіччі встановлено банер із запитанням "Хто вбив Павла?".

Посол США Марі Йованович також прийшла покласти квіти на місце, де вбили Шеремета.

На вулиці грає музика, яку любив Шеремет.

Акція "Рік без Павла" розпочалася о 8 ранку четверга.

На ній присутні друзі та колеги Шеремета, а також небайдужі люди.

На акцію прийшов і журналіст Крістофер Міллер, який писав доповідь Комітету захисту журналістів про стан справи щодо вбивства Шеремета.

Somber gathering of ~200 people at spot where journalist Pavel Sheremet was killed by car bomb year ago in central Kyiv. #WhoKilledSheremet pic.twitter.com/sao9RPboPl