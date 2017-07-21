У Греції через землетрус загинули дві людини, більше 100 постраждали
У Греції в результаті землетрусу в Егейському морі загинули як мінімум дві людини, ще понад 100 отримали поранення.
Про це повідомляє агентство АР.
Більшість постраждалих перебувають на острові Кос.
Також в результаті стихії зруйновані деякі будівлі, пошкоджено порт.
У турецькій службі безпеки повідомили, що було зареєстровано понад 20 афтершоків.
Епіцентр землетрусу, магнітудою 6,7 балів, знаходився в Егейському морі в 10 км на південь від турецького міста Бодрум і в 16 км від грецького острова Кос.
Раніше повідомлялося, що в Бодрумі також є постраждалі.
At least two people have been reported dead and dozens hurt after Turkish earthquake https://t.co/Su8mWo2F1v pic.twitter.com/woEUCR3ZdH— Daily Mail Online (@MailOnline) July 21, 2017
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