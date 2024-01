Біля берегів Туреччини стався потужний землетрус

Землетрус магнітудою 6,7 балів стався біля узбережжя Туреччини, викликавши цунамі в Середземному морі.

Про це повідомляє Daily Mail.

Підземні поштовхи почалися в 1:31 ночі за місцевим часом (збігається з київським). Епіцентр знаходився у морі приблизно в 10 км на південь від турецького міста Бодрум.

Очевидці повідомили, що також було кілька афтершоків.

У місті Мармаріс були затоплені прибережні готелі. Поштовхи також відчувалися на Криті.

Губернатор турецькій провінції Мугла повідомив, що в результаті землетрусу кілька людей отримали невеликі травми.

Мер Бодрума заявив, що землетрус спровокував тріщини в деяких старих будівлях.

Eyewitnesses said there were several aftershocks up to a magnitude of 5.8 https://t.co/Su8mWo2F1v pic.twitter.com/Uf3bRgfGqp