У Греції через землетрус загинули дві людини, більше 100 постраждали

У Греції в результаті землетрусу в Егейському морі загинули як мінімум дві людини, ще понад 100 отримали поранення.

Про це повідомляє агентство АР.

Більшість постраждалих перебувають на острові Кос.

Також в результаті стихії зруйновані деякі будівлі, пошкоджено порт.

У турецькій службі безпеки повідомили, що було зареєстровано понад 20 афтершоків.

Епіцентр землетрусу, магнітудою 6,7 балів, знаходився в Егейському морі в 10 км на південь від турецького міста Бодрум і в 16 км від грецького острова Кос.

Раніше повідомлялося, що в Бодрумі також є постраждалі.

