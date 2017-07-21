Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Полякову в суді обирають запобіжний захід

П'ятниця, 21 липня 2017, 10:47

Солом'янський райсуд Києва почав розгляд клопотання САП щодо обрання запобіжного заходу народному депутату Максиму Полякову.

"У залі суду присутні прокурори САП, сам Поляков і його адвокати", - повідомляє "Укрінформ".

Суддя у справі - Тарас Оксюта.

У залі суду також присутній голова регламентного комітету Верховної Ради Павло Пинзеник.

Як відомо, депутата з фракції "Народний фронт" Полякова підозрюють в отриманні хабара.

11 липня Верховна Рада дала згоду на притягнення до кримінальної відповідальності нардепа Максима Полякова.

Теми: судВерховна Рада
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У Давосі анонсували візит Зеленського

Росіяни вранці влаштували ракетну атаку: повітряна тривога тривала майже три години

ДоповненоСША завдали нових ударів по хуситах у Ємені

Росія в Придністров'ї створює інформаційні приводи для дестабілізації Молдови – ISW

фотоУкраїнський фігурист на Чемпіонаті Європи вийшов на лід у сорочці з "плямою крові"

Хусити помилково атакували танкер з російською нафтою

Усі новини...
суд
Справи Майдану: суд оголосив вирок харківським "тітушкам", які викрали й катували людину
Трамп не зміг оскаржити виплату $5 млн письменниці, яка звинуватила його в домаганнях
ДБР направило в суд понад 75 обвинувачень щодо суддів за пів року
Останні новини
10:23
ОП після угоди з Британією: Обіцяємо Росії більше сюрпризів цього року
10:16
Байден вважає, що Остін зробив помилку, не повідомивши про госпіталізацію
10:07
Морозюк прокоментувала свої дві квартири, про які писало АРМА
09:50
Полтавщина: нерозірвана російська ракета впала на подвір'я будинку
09:26
У Давосі анонсували візит Зеленського
09:07
фото, відеоПід Петербургом велика пожежа - палають 50 тисяч "квадратів" складу
08:51
Євродепутати Орбана поскаржились Єврокомісії на "беззаконня" в Польщі
08:35
фотоУ центрі окупованого Бердянська пролунали вибухи
08:19
Росіяни втратили ще 700 військових та 18 артсистем
07:55
Найактивніше російські війська наступають на Мар’їнському напрямку – Генштаб
Усі новини...
Реклама: