Полякову в суді обирають запобіжний захід

Солом'янський райсуд Києва почав розгляд клопотання САП щодо обрання запобіжного заходу народному депутату Максиму Полякову.

"У залі суду присутні прокурори САП, сам Поляков і його адвокати", - повідомляє "Укрінформ".

Суддя у справі - Тарас Оксюта.

У залі суду також присутній голова регламентного комітету Верховної Ради Павло Пинзеник.

Як відомо, депутата з фракції "Народний фронт" Полякова підозрюють в отриманні хабара.

11 липня Верховна Рада дала згоду на притягнення до кримінальної відповідальності нардепа Максима Полякова.