Полякову в суді обирають запобіжний захід
П'ятниця, 21 липня 2017, 10:47
Солом'янський райсуд Києва почав розгляд клопотання САП щодо обрання запобіжного заходу народному депутату Максиму Полякову.
"У залі суду присутні прокурори САП, сам Поляков і його адвокати", - повідомляє "Укрінформ".
Суддя у справі - Тарас Оксюта.
У залі суду також присутній голова регламентного комітету Верховної Ради Павло Пинзеник.
Як відомо, депутата з фракції "Народний фронт" Полякова підозрюють в отриманні хабара.
11 липня Верховна Рада дала згоду на притягнення до кримінальної відповідальності нардепа Максима Полякова.