Суд відмовився дивитися відео з Розенблатом, бо воно нарізане
Про це у Солом'янському суді у вівторок заявила суддя Світлана Кушнір, повідомляє Укрінформ.
"Нарізка з матеріалами слідчих дій, відео щодо стенограм, які були долучені до клопотання, - просимо продемонструвати. Ми в письмовому викладі надали, але щоб не було перекручувань, просимо їх показати. Це не додаткові матеріали, це вибрані фрагменти", - сказав прокурор САП Володимир Кривенко.
Адвокати категорично заперечили проти задоволення цього клопотання.
Як передає кореспондент "Української правди", сторона захисту зауважила, що повне відео триває близько 60 годин, а дивитися нарізане відео було б неправильно. Суд підтримав адвокатів і відмовив прокурором САП.
18 липня Солом’янський райсуд Києва розглядає клопотання прокуратури про обрання запобіжного заходу для Розенблата.
Спеціалізована антикорупційна прокуратура просить суд обрати для нардепа запобіжний захід у вигляді застави в 10 млн грн, а також наполягає на тому, щоб він здав закордонний паспорт.
Як відомо, антикорупційні органи звинувачують Розенблата в тому, що він і депутат з фракції "Народний фронт" Максим Поляков вимагали хабар від компанії-нерезидента за видобуток бурштину в Україні.
11 липня Верховна Рада дала згоду на притягнення до відповідальності нардепів від БПП Борислава Розенблата і НФ Максима Полякова, але не дозволила проводити затримання і арешт.
читайте також Недоторканні "камікадзе", або Рада своїх не здає