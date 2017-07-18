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Суд відмовився дивитися відео з Розенблатом, бо воно нарізане

Вівторок, 18 липня 2017, 11:33
Суд відмовив прокурорам САП, які клопотали щодо демонстрації нарізки відео про народного депутата Борислава Розенблата.

Про це у Солом'янському суді у вівторок заявила суддя Світлана Кушнір, повідомляє Укрінформ.

"Нарізка з матеріалами слідчих дій, відео щодо стенограм, які були долучені до клопотання, - просимо продемонструвати. Ми в письмовому викладі надали, але щоб не було перекручувань, просимо їх показати. Це не додаткові матеріали, це вибрані фрагменти", - сказав прокурор САП Володимир Кривенко.

Адвокати категорично заперечили проти задоволення цього клопотання. 

Як передає кореспондент "Української правди", сторона захисту зауважила, що повне відео триває близько 60 годин, а дивитися нарізане відео було б неправильно. Суд підтримав адвокатів і відмовив прокурором САП.

18 липня Солом’янський райсуд Києва розглядає клопотання прокуратури про обрання запобіжного заходу для Розенблата.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура просить суд обрати для нардепа запобіжний захід у вигляді застави в 10 млн грн, а також наполягає на тому, щоб він здав закордонний паспорт.

Як відомо, антикорупційні органи звинувачують Розенблата в тому, що він і депутат з фракції "Народний фронт" Максим Поляков вимагали хабар від компанії-нерезидента за видобуток бурштину в Україні.

11 липня Верховна Рада дала згоду на притягнення до відповідальності нардепів від БПП Борислава Розенблата і НФ Максима Полякова, але не дозволила проводити затримання і арешт.

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Теми: Розенблатсуд
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