Порошенко назвав точну дату переговорів у "нормандському форматі"

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П'ятниця, 21 липня 2017, 14:49

Телефонні переговори між лідерами України, Німеччини, Франції та Росії відбудуться в понеділок, 24 липня.

Про це повідомив президент України Петро Порошенко на брифінгу за результатами зустрічі зі своїм колегою з Білорусі Олександром Лукашенком.

"Уже в понеділок відбудуться телефонні переговори в "нормандському форматі", і я буду вимагати негайного реального забезпечення режиму припинення вогню вздовж усієї лінії зіткнення", - сказав він.

Президент зазначив, що не можна спокійно спостерігати за "брутальним порушенням Мінських домовленостей".

"Жодна смерть українського героя не має залишатися без жорсткої реакції", - наголосив він.

Як повідомляв раніше міністр закордонних справ Павло Клімкін, основною темою "нормандських" переговорів президентів стануть питання безпеки і звільнення заручників.

Євген Кізілов, УП

Теми: Порошенко Донбас АТО Європа
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