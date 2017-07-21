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Порошенко назвал точную дату переговоров в "нормандском формате"

Пятница, 21 июля 2017, 14:49

Телефонные переговоры между лидерами Украины, Германии, Франции и России состоятся в понедельник, 24 июля.

Об этом сообщил президент Украины Петр Порошенко на брифинге по итогам встречи со своим коллегой из Беларуси Александром Лукашенко.

"Уже в понедельник состоятся телефонные переговоры в "нормандском формате", и я буду требовать немедленного реального обеспечения режима прекращения огня вдоль всей линии соприкосновения", - сказал он.

Президент отметил, что нельзя спокойно наблюдать за "грубым нарушением Минских договоренностей".

"Ни одна смерть украинского героя не должна оставаться без жесткой реакции", - подчеркнул он.

Как сообщал ранее министр иностранных дел Павел Климкин, основной темой "нормандских" переговоров президентов станут вопросы безопасности и освобождения заложников.

Евгений Кизилов, УП

Темы: ПорошенкоДонбассАТОЕвропа
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