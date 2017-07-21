Порошенко: Лукашенко запевнив, що війна ніколи не перетне кордон

Президент Петро Порошенко заявляє, що глава Білорусі Олександр Лукашенко запевнив, що територія його країни ніколи не буде використана для агресивних дій проти України.

Про це він сказав на спільній прес-конференції 21 липня у Києві.

"Сьогодні я вкотре отримав запевнення від вас, пане президенте, що територія дружньої для України республіки Білорусь ніколи не буде використовуватися проти України, а україно-білоруський кордон ніколи не буде кордоном війни", – сказав Порошенко.

"Натомість, я впевнений, що він завжди буде кордоном дружньої співпраці, миру. Важливим кроком на цьому шляху стане завершення процесу його договорно-правового оформлення (кордону - ред.), про яке ми також сьогодні говорили. Відповідні завдання отримала оновлена спільна українсько-білоруська демаркаційна комісія", – зазначив глава держави.

Валентина Романенко, УП